03 Eyl 2022 - 11:59- Gündem G: 03 Eyl 2022 - 12:01

Deniz yasağı bugünde devam ediyor

Kandıra'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Deniz yasağı bugünde devam ediyor mask

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Kovanağzı ile Kerpe'nin bazı bölgelerinde, diğer plajların ise tamamında denize girmek yasaklandı. Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.
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03 Eyl 2022 - 11:59 - Gündem

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