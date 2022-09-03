Büyükşehir itfaiyesinden GESOTİM’e eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Bu bağlamda KOBİTEM, eğitim hizmetleri Gölcük Arama ve Kurtarma Derneği’ne (GESOTİM) eğitim verdi. Kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmeler, okullar, kurs merkezleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm vatandaşlara eğitim hizmeti sunan KOBİTEM, GESOTİM üyelerine Yüksek Açı Kurtarma ve Yüksekte Çalışma eğitimi verdi. Eğitimde yüksek açı kurtarma operasyonlarında kullanılan donanım, ipler, düğümler, iniş ve tırmanma yöntemleri, kazazede tahliyesi başta olmak üzere birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.