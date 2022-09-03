Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, seyir halindeki minibüste Narkotik köpeği Talisca ile arama yapıldı. Yapılan aramada soğutma bölümüne zulalanmış vaziyette 135 paket halinde 67 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi. Maddelere el konulurken olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
03 Eyl 2022 - 13:56- Asayiş Güncelleme: 03 Eyl 2022 - 13:57
Kocaeli’de dev operasyon: 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli’de narkotik köpeği Talisca ile minibüste yapılan aramada soğutma bölümüne zulalanmış vaziyette 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.