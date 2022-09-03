Kocaeli’de dev operasyon: 67 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, seyir halindeki minibüste Narkotik köpeği Talisca ile arama yapıldı. Yapılan aramada soğutma bölümüne zulalanmış vaziyette 135 paket halinde 67 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi. Maddelere el konulurken olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.