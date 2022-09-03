Turda ölen ve yaralananların isimleri belli oldu! Sadece Kocaeli Gazetesi'nde

İzmit'ten Çanakkale'ye gelen tur otobüsü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür E.’nin idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan evli ve iki çocuk babası İzmit Sanayi Sitesi esnafı Çetinkaya AKÜ'nün sahibi Uğur Seçil Çetinkaya (62) hayatını kaybetti. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesi'ne, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"KONUYU TAKİP EDİYORUZ"
Kocaeli Valiliği açıklama yaptı; Yapılan açıklamada, "İlimizden Çanakkale iline Turizm amaçlı giden tur otobüsü Çanakkale ili sınırları içerisinde araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen elim trafik kazası nedeniyle 2’si ağır olmak üzere yaralanan 55 vatandaşımızdan 1’i vefat etmiş olup kazanın meydana geldiği bilgisi alınır alınmaz Valimiz Seddar Yavuz koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte konu takip edilmektedir. Sabah 09.00 civarı meydana gelen trafik kazasının ilk dakikasından itibaren kaza mahalline giderek gerekli koordinasyonun zaman kaybedilemeden kurulmasını sağlayan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyoruz. Elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı olan ve Çanakkale de ki çeşitli hastanelerde tedavileri devam eden vatandaşlarımıza ve tüm Kocaelili hemşehrilemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
İŞTE TURA KATILANLARIN İSİMLERİ
Uğur Seçil ÇETİNKAYA
Zeynep ÇETİNKAYA
Nermin YALÇIN
Naide YALÇIN
Nezahat ÖZTÜRK
Dürye AKÇAGÖZ
İnci Hayriye SÖNMEZ
Saadet Fatma ÖZPİR
Filiz MERCANCI
Gülcan UZUN
Sadet TOSUN
Cevriye TOSUN
Münüre YAZICI
Nurten HAMŞİOĞLU
Aydın HAMŞİOĞLU
Gülten KARATAŞ
Bahar KALIPÇI
Candan KALIPÇI
İrem DAL
Serpil DİNÇ
Ayşe Aynur DİNÇ
Şükran BELBEZ
Nurcihan EŞLİK
Nersin GÖKSALLAR
Saliha ARSLAN ÖZER
Ayhan DOĞDU
Yasemin KAMBER
Kenan KORKMAZ
Mustafa ALAK
Pınar AKÇAY
Gülsen KARATAŞ
Hazel YILMAZ
Aysel KALA
Nazife ŞİMŞEK
Mine KALA
Hafize ÇAKAR
Ayşe NİRON
Emine AYAR
Abdurrahman ALTAY
Cennet ALTAY
Erdoğan ÇINAR
Sevdiye ÇINAR
Melike NARİN
Medine NARİN
Yücel Alpay DEMİR
Sibel DEMİR
Solmaz KARADENİZ
Dilek NORAY KANMAZ
Vildan DEMİRKOL
Rena KESİN
Gülay KESKİN
Dilek ÖZİPEK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.