Turda ölen ve yaralananların isimleri belli oldu! Sadece Kocaeli Gazetesi'nde

İzmit'ten Çanakkale'ye gelen tur otobüsü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür E.’nin idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan evli ve iki çocuk babası İzmit Sanayi Sitesi esnafı Çetinkaya AKÜ'nün sahibi Uğur Seçil Çetinkaya (62) hayatını kaybetti. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesi'ne, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KONUYU TAKİP EDİYORUZ"

Kocaeli Valiliği açıklama yaptı; Yapılan açıklamada, "İlimizden Çanakkale iline Turizm amaçlı giden tur otobüsü Çanakkale ili sınırları içerisinde araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen elim trafik kazası nedeniyle 2’si ağır olmak üzere yaralanan 55 vatandaşımızdan 1’i vefat etmiş olup kazanın meydana geldiği bilgisi alınır alınmaz Valimiz Seddar Yavuz koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte konu takip edilmektedir. Sabah 09.00 civarı meydana gelen trafik kazasının ilk dakikasından itibaren kaza mahalline giderek gerekli koordinasyonun zaman kaybedilemeden kurulmasını sağlayan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyoruz. Elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı olan ve Çanakkale de ki çeşitli hastanelerde tedavileri devam eden vatandaşlarımıza ve tüm Kocaelili hemşehrilemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

İŞTE TURA KATILANLARIN İSİMLERİ

Uğur Seçil ÇETİNKAYA

Zeynep ÇETİNKAYA

Nermin YALÇIN

Naide YALÇIN

Nezahat ÖZTÜRK

Dürye AKÇAGÖZ

İnci Hayriye SÖNMEZ

Saadet Fatma ÖZPİR

Filiz MERCANCI

Gülcan UZUN

Sadet TOSUN

Cevriye TOSUN

Münüre YAZICI

Nurten HAMŞİOĞLU

Aydın HAMŞİOĞLU

Gülten KARATAŞ

Bahar KALIPÇI

Candan KALIPÇI

İrem DAL

Serpil DİNÇ

Ayşe Aynur DİNÇ

Şükran BELBEZ

Nurcihan EŞLİK

Nersin GÖKSALLAR

Saliha ARSLAN ÖZER

Ayhan DOĞDU

Yasemin KAMBER

Kenan KORKMAZ

Mustafa ALAK

Pınar AKÇAY

Gülsen KARATAŞ

Hazel YILMAZ

Aysel KALA

Nazife ŞİMŞEK

Mine KALA

Hafize ÇAKAR

Ayşe NİRON

Emine AYAR

Abdurrahman ALTAY

Cennet ALTAY

Erdoğan ÇINAR

Sevdiye ÇINAR

Melike NARİN

Medine NARİN

Yücel Alpay DEMİR

Sibel DEMİR

Solmaz KARADENİZ

Dilek NORAY KANMAZ

Vildan DEMİRKOL

Rena KESİN

Gülay KESKİN

Dilek ÖZİPEK