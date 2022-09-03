Emlak Kulübü sertifika verdi    

Nisan 2022’de kurulan emlak sektörünün ulusal anlamda güçlü STK’sı olmayı başaran Emlak Kulübü, Ağustos ayı etkinliğini yine yoğun katılım eşliğinde gerçekleştirdi. Zafer Bayramı’nın yüzüncü yılını Türk bayrakları eşliğinde kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı ve hürmetle anılığı etkinlikte konuşan Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Özdağ,

ÖĞREN PAYLAŞ KAZAN

“Emlak Kulübü Yönetimi olarak, İstanbul dahil birçok ilde üye sayısının artırıldığını, temsilcilik başvurularının titizlikle değerlendirildiğini ifade etti. Eğitim faaliyetleri başta olmak üzere, “Öğren Paylaş Kazan” ilkesi doğrultusunda sektörel yenilikler ve güncel bilgiler ışığında sürekli gelişim ve değişim vizyonuyla hareket edeceklerini ifade eden Özdağ’ın ardından konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Emlak Kulübü’nün yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve etkinlikleri yakınen takip ettiğini söyledi.

TÜRKİYE DÜZEYİNDE

Nail Çiler, etkinliğe özellikle kadın üyelerin yoğun katılımlarının dikkatinden kaçmadığını ifade ederek, “Bugün burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. Mesleğine önem veren üyelerinin gelişimini amaçlayan Emlak Kulübü başkanı kardeşim Fuat Özdağ’ı ve tüm Emlak Kulübü Yönetim Kurulunu kutluyorum. Gebze Ticaret Odası olarak, “Siz yeter ki isteyin” Emlak Kulübü’nü Türkiye’deki diğer Ticaret Odalarıyla buluşturma sözünü burdan veriyorum.” dedi.

ÜLKEYE HİZMET

Emlak Kulübünün “Öğren, Paylaş, Kazan” sloganının bir öğretmen kökenli oda başkanı olarak çok anlamlı bulduğunu ifade eden Nail Çiler, “Bilgiye, eğitime önem veren bir STK’nın daha da büyüyerek ülkeye hizmet edeceğine inanıyorum. Ülkemizin kalkınması için bizler böyle güzel kulüplerle elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz.”diyerek sözlerini tamamladı.

VERİMLİ EĞİTİM

Emlak Kulübü Yönetimi tarafından titizlikle hazırlanılan etkinlikte, meslektaş ve üyelerin talebi üzerine ortak akılla belirlenen eğitimi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Standartlar Komite üyesi SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Selim Yazıcı tarafından “Gayrimenkulde Doğru Fiyatı Belirleme” konu başlığıyla verildi.