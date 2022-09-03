Söğüt: Yerinde çözüm üretiyoruz  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafla bir araya geldi. Başkan Söğüt’e ziyaretlerinde AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Özdemir, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri katıldı.

YERİNDE ÇÖZÜM

Sohbet ortamındaki kahvaltıda esnaf ve site yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Söğüt, Körfez’de güzel bir birliktelik havasının olduğunu belirterek, “Belirli aralıklarla da sizleri ziyaret ediyor, hasbıhalde bulunuyoruz. Daha önce geldiğimizde bazı talepler olmuştu, çoğunu yerine getirdik. Göreve geldiğimizden bu yana sorunu yerine görerek birlikte çözüm üretme noktasında çalışma yürütüyoruz.

ADIMLAR ATILIYOR

Esnafı güçlü olan bir şehir daha güçlü olur, yarınlara daha güvenle bakar. Pandemi süreci, savaşla birlikte Dünya’da yaşanan ekonomik daralma ülkemizi de etkiledi. Esnafımızın rahat nefes alabilmesi için de hükümetimiz gerekli adımları attı, atmayı da sürdürüyor. Çünkü esnafımızın güçlü olması, güçlü Körfez için de güçlü Türkiye için de önemli.

ESNAFLA SOHBET

Bugün; emeği ve gayreti ile helal rızkını temin eden, Ahilik kültürümüzün günümüzdeki örneği sanayi esnafımız ile bir arada olmak istedik” dedi. Başkan Söğüt daha sonra Kooperatif Başkanı Ali Özdemir ve beraberindekilerle birlikte sanayi sitesi içerisindeki esnafı gezdi, kolaylıklar diledi.