03 Eyl 2022 - 16:06- Ekonomi G: 03 Eyl 2022 - 16:08

OYAK Yatırım’dan dev VDMK ihracı

OYAK Yatırım, Fibabanka ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) iş birliği ile son üç yılın en büyük varlığa dayalı menkul kıymetin (VDMK) ihracına aracılık etti  

OYAK Yatırım’dan dev VDMK ihracı mask

1 milyar TL değerindeki ihraçlara 2.9 kat talep geldi. VDMK ihracı ile Fibabanka tüketici kredileri menkul kıymetleştirilerek ikincil kredi piyasasının oluşmasına önemli bir katkı sağlandı. İhraç, TMKŞ’nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere toplam 20 farklı vade aralığında, en kısa vade 33, en uzun vade 364 gün olacak şekilde tamamlandı.

KUPON GETİRİSİ

İhraca 2 milyar 872 milyon TL talep geldi. A grubu kıymetler iskontolu, B grubu kıymetler ise kuponlu olarak ihraç edildi. B grubu kıymetlerin kupon getirisi, kredilerin ödenme performansına ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlandı.
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03 Eyl 2022 - 16:06 - Ekonomi

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