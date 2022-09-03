OYAK Yatırım’dan dev VDMK ihracı

1 milyar TL değerindeki ihraçlara 2.9 kat talep geldi. VDMK ihracı ile Fibabanka tüketici kredileri menkul kıymetleştirilerek ikincil kredi piyasasının oluşmasına önemli bir katkı sağlandı. İhraç, TMKŞ’nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere toplam 20 farklı vade aralığında, en kısa vade 33, en uzun vade 364 gün olacak şekilde tamamlandı.
KUPON GETİRİSİ
İhraca 2 milyar 872 milyon TL talep geldi. A grubu kıymetler iskontolu, B grubu kıymetler ise kuponlu olarak ihraç edildi. B grubu kıymetlerin kupon getirisi, kredilerin ödenme performansına ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.