03 Eyl 2022 - 16:08- Ekonomi G: 03 Eyl 2022 - 16:09

Avrasya Tüneli’ni 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı

Mayıs-Ağustos döneminde Avrasya Tüneli’ni yaklaşık 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı

Avrasya Tüneli’ni 4 ayda 103 bin motosiklet sürücüsü kullandı mask

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren mega proje Avrasya Tüneli, gelen yoğun talep üzerine 1 Mayıs’tan itibaren motosikletli sürücülerin de kullanımına açılmıştı. Mayıs-Ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet tünelden geçiş sağladı. Açılıştan bu yana Avrasya Tüneli’ni kullanan araç sayısı ise 89 milyon 858 bini aştı. Buna göre ağustos ayının günlük araç ortalaması 56 bin oldu.
# Avrupa, Araç

03 Eyl 2022 - 16:08 - Ekonomi

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