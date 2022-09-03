03 Eyl 2022 - 16:14- Sağlık G: 03 Eyl 2022 - 16:17

Opr. Dr. İmad Kasapoğlu, Atakent Cihan Hastanesi’nde  

Metabolik Cerrahi ve Obezite Cerrahisi başta olmak üzere gerçekleştirdiği başarılı cerrahileri ile güven kazanan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İmad Kasapoğlu, Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başladı.  

Opr. Dr. İmad Kasapoğlu, Atakent Cihan Hastanesi’nde   mask

1973 yılında doğan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İmad Kasapoğlu,  uzmanlık eğitimini Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Musul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğretim üyeliği görevinin ardından sırasıyla Özel Müjde Hastanesi, Elazığ Hayat Hastanesi, Adana Özel Avrupa Hastanesi ve Adana Özel Algomed Hastanesi’nde hizmet sundu.

HASTALARIN GÜVENİ

2019 yılından bu yana Yalova Özel Atakent Hastanesi’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İmad Kasapoğlu, eylül ayı itibariyle Atakent Sağlık Grubu’nun dördüncü büyük sağlık kuruluşu olan Atakent Cihan Hastanesi’nde hizmet sunmaya başladı. Opr. Dr. İmad Kasapoğlu, obezite cerrahisi ve metabolik cerrahi (Şeker Ameliyatı) alanlarında gösterdiği başarılı performansı ile hastalarının güvenini kazandı.

Opr. Dr. İmad Kasapoğlu’nin tanı

ve tedavi hizmet sunacağı alanlar

·         Laparoskopik Obezite Cerrahisi (Tüp Mide, Bypass)

·         Metabolik ve Bariatrik Cerrahi (Şeker Ameliyatı)

·         Mide Fıtığı Tanı ve Tedavisi,

·         Kasık Fıtığı Tanı ve Tedavisi,

·         Göbek Fıtığı Tanı ve Tedavisi,

·         Mide ve Kolon Kanser Ameliyatları,

·         Lepatobiliary Cerrahi,

·         Endokrin Cerrahisi,

·         Meme Cerrahisi,

·         Kolorektal Cerrahi.

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03 Eyl 2022 - 16:14 - Sağlık

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