Gölcükspor'da izin bitti  

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Gölcükspor Fenerbahçe Topuk Yaylası kampının ardından iki günlük izin sonrası Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde yoğun çalışmalara yeniden başladı
ÇİFT KALE YAPTILAR
Kırmızı Siyahlı ekipte, Fenerbahçe Topuk Yaylası kampının ardından iki gün izin verilmişti. İki günlük iznin ardından Kavaklı Tesislerinde toplanarak çalışmalara başlayan ekipte Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner, 5'e 2 top çalışması sonrasında dar alanda çift kale maçı yatırdı. Çift kale maçında mavi takımın kaptanlığını yapan Serbay Yağız ve arkadaşları zafere ulaştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.