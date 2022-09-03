03 Eyl 2022 - 16:16- Spor G: 03 Eyl 2022 - 16:18

Gölcükspor'da izin bitti  

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Gölcükspor Fenerbahçe Topuk Yaylası kampının ardından iki günlük izin sonrası Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezar...
Gölcükspor'da izin bitti   mask

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Gölcükspor Fenerbahçe Topuk Yaylası kampının ardından iki günlük izin sonrası Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde yoğun çalışmalara yeniden başladı

 

ÇİFT KALE YAPTILAR

Kırmızı Siyahlı ekipte, Fenerbahçe Topuk Yaylası kampının ardından iki gün izin verilmişti. İki günlük iznin ardından Kavaklı Tesislerinde toplanarak çalışmalara başlayan ekipte Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner, 5'e 2 top çalışması sonrasında dar alanda çift kale maçı yatırdı. Çift kale maçında mavi takımın kaptanlığını yapan Serbay Yağız ve arkadaşları zafere ulaştı.
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03 Eyl 2022 - 16:16 - Spor

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