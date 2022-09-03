Yönetimden sıkı takip  

Gölcükspor iki günlük izin sonrası üçüncü etabın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı Gölcükspor Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir, Severcan Kara, Genel Kaptan Semih Sofu ve yönetimi takip etti. Teknik adam Ömer Faruk Uzuner, ayaküstü toplantıda, son durum hakkında bilgi verdi. Yönetim takımı bir an olsun boş bırakmıyor.