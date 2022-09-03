03 Eyl 2022 - 16:19- Spor G: 03 Eyl 2022 - 16:22

Kırşehir sıfırdan kadro kurdu

Kocaelispor’un rakibi Kırşehir Futbol Kulübü ilk maçında Ankara Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu maçta kadrodaki 21 futbolcunun 16’sı yeni isimlerden kuruluydu.  

Erdem ÖVÜÇ
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Kırşehir sıfırdan kadro kurdu mask

Kırşehirspor, 1969 yılında Kırşehir'deki Kılıçözü, Esnafspor ve Yağmurlugücü spor kulüplerinin birleşmesiyle kuruldu. 1969-1993 yılları arasında 2 ve 3. Lig'de yer aldı,  1993’te ise amatör lige düştü. Yıllarca mali sorunlar yaşadı. 2016’da Yeni Kırşehirspor ismiyle mücadele etti.

 

KURULUŞTAN ESİNLENDİLER

Başkanlığını 20 Temmuz’da göreve gelen Çağatay Han Torun’un yaptığı takım, geçtiğimiz sezon kulübün kaleci antrenörü olan 58 yaşındaki Kırşehirli Sinan Özdoğan’a emanet edildi. Özdoğan futbolu da 2022 yılında Yeni Kırşehirspor’da bıraktı. Öte yandan kulüp 20 Temmuz’daki genel kurulun ardından ismini Kırşehir Futbol Kulübü olarak değiştirdi ve logosunu da 1969 yılında kurulmuş olan Kırşehirspor’un logosundan esinlenerek tasarladı.

 

DIŞ TRANSFERLERİ

Kadem Burak Yaşar – Kaleci - 1922 Konya

Enver Yıldız – Stoper - Fatsa Belediye

Ömer Faruk Taş - Stoper - Karaman FK

Fatih Kızılay - Sağ bek - Karakoçan FK

Oğulcan Şahin - Sol bek - Kahta 02

Fatih Kıran - Kanat forvet - Karakoçan FK

Ahmet Sun – Kanat forvet – Buca

Onur Garip – Santrfor - Belediye Kütahya

Mustafa Güngör – Kaleci – Pazarspor

Sinan Altınel – Stoper – Osmaniyespor

Doğacan Diker – Kanat forvet – Bursa Yıldırım

Kubilay Serbest - Kanat forvet – Mardin 1969

Abdulkadir Çelik - Kanat forvet – Ceyhanspor

Hacı Mustafa Karabulut – Orta saha – Çankaya FK

Ali Kılıç – Ön libero – İnegölspor

Furkan Mızrak – Sol bek – İnegölspor

Ahmet Üner – Stoper - Karaköprü Belediye

Mert Korkmaz – Stoper – Manisa FK

 

İÇ TRANSFERLERİ

Zihni Temelci – Orta saha - 1999

Savaş Yorulmaz - Orta saha - 1993

Hakan Erçelik - Orta saha - 2000

Emre Demir – Orta saha – 2002

Şenol Sürüm – Orta saha – 2005

Berke Kaya – Kaleci – 2001

Sırat Yeşilördek – Sağ bek

Emre Demir – 10 numara - 2002

# Kırşehirspor, ardından

03 Eyl 2022 - 16:19 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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