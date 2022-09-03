Kırşehir sıfırdan kadro kurdu

Kırşehirspor, 1969 yılında Kırşehir'deki Kılıçözü, Esnafspor ve Yağmurlugücü spor kulüplerinin birleşmesiyle kuruldu. 1969-1993 yılları arasında 2 ve 3. Lig'de yer aldı, 1993’te ise amatör lige düştü. Yıllarca mali sorunlar yaşadı. 2016’da Yeni Kırşehirspor ismiyle mücadele etti.
KURULUŞTAN ESİNLENDİLER
Başkanlığını 20 Temmuz’da göreve gelen Çağatay Han Torun’un yaptığı takım, geçtiğimiz sezon kulübün kaleci antrenörü olan 58 yaşındaki Kırşehirli Sinan Özdoğan’a emanet edildi. Özdoğan futbolu da 2022 yılında Yeni Kırşehirspor’da bıraktı. Öte yandan kulüp 20 Temmuz’daki genel kurulun ardından ismini Kırşehir Futbol Kulübü olarak değiştirdi ve logosunu da 1969 yılında kurulmuş olan Kırşehirspor’un logosundan esinlenerek tasarladı.
DIŞ TRANSFERLERİ
Kadem Burak Yaşar – Kaleci - 1922 Konya
Enver Yıldız – Stoper - Fatsa Belediye
Ömer Faruk Taş - Stoper - Karaman FK
Fatih Kızılay - Sağ bek - Karakoçan FK
Oğulcan Şahin - Sol bek - Kahta 02
Fatih Kıran - Kanat forvet - Karakoçan FK
Ahmet Sun – Kanat forvet – Buca
Onur Garip – Santrfor - Belediye Kütahya
Mustafa Güngör – Kaleci – Pazarspor
Sinan Altınel – Stoper – Osmaniyespor
Doğacan Diker – Kanat forvet – Bursa Yıldırım
Kubilay Serbest - Kanat forvet – Mardin 1969
Abdulkadir Çelik - Kanat forvet – Ceyhanspor
Hacı Mustafa Karabulut – Orta saha – Çankaya FK
Ali Kılıç – Ön libero – İnegölspor
Furkan Mızrak – Sol bek – İnegölspor
Ahmet Üner – Stoper - Karaköprü Belediye
Mert Korkmaz – Stoper – Manisa FK
İÇ TRANSFERLERİ
Zihni Temelci – Orta saha - 1999
Savaş Yorulmaz - Orta saha - 1993
Hakan Erçelik - Orta saha - 2000
Emre Demir – Orta saha – 2002
Şenol Sürüm – Orta saha – 2005
Berke Kaya – Kaleci – 2001
Sırat Yeşilördek – Sağ bek
Emre Demir – 10 numara - 2002
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.