Mehmet Yılmaz: Günümüzde olalım yeter

Sezonun en formda futbolcuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz, Kırşehir’den galibiyetle döneceklerine inandıklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: Sezonun ilk maçında kazanmak önemliydi. Maça iyi hazırlandık ve bunu da sahada iyi yansıttık. Golleri bulunca rahatlama oldu son bölümlerde oyunu tuttuk. Eksiklerimizi yavaş yavaş çözeceğiz.

ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL

Bu ligde nasıl oynanması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kadrodaki futbolcular birbirine alışmaya başladı. Daha da güçleneceğiz. Kırşehir iyi bir takım. Kaliteli futbolcuları var. 2.Lig’in biraz üzerindeki bir takımla oynayacağız. Ancak biz iyi olduğumuz sürece rakibin önemi olmaz. Yeter ki günümüzde olalım.