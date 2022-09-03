Mehmet Yılmaz: Günümüzde olalım yeter

Sezonun en formda futbolcuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz, Kırşehir’den galibiyetle döneceklerine inandıklarını belirtti ve şu şekilde konuştu: Sezonun ilk maçında kazanmak önemliydi. Maça iyi hazırlandık ve bunu da sahada iyi yansıttık. Golleri bulunca rahatlama oldu son bölümlerde oyunu tuttuk. Eksiklerimizi yavaş yavaş çözeceğiz.
ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL
Bu ligde nasıl oynanması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kadrodaki futbolcular birbirine alışmaya başladı. Daha da güçleneceğiz. Kırşehir iyi bir takım. Kaliteli futbolcuları var. 2.Lig’in biraz üzerindeki bir takımla oynayacağız. Ancak biz iyi olduğumuz sürece rakibin önemi olmaz. Yeter ki günümüzde olalım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.