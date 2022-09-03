Bedirhan Yıldız: Daha iyi olacağım

Kocaelispor’un genç yeteneklerinden Bedirhan Yıldır, her şeyin kendisi için yolunda ilerlediğini ifade etti ve şu düşüncelere yer verdi: Hayalini kurduğum Kocaelispor’da bu aşamaya gelebildiğim için çok mutluyum. Daha fazlası için de çalışmaya devam edeceğim. Gerçekten çalışmayı hiç bırakmadım ve bu günlere geldim şükürler olsun.

KİMLİĞİMİZİ YANSITMALIYIZ

Daha işim bitmedi tabii ki. Hedeflerim daha da ilerisi. Takımda büyüklerimiz biz gençlere çok yardımcı oluyor, hocalarımızla da iletişimimiz çok iyi. Böyle devam edecek inşallah. Kırşehir iyi mücadele eden bir takım. Hiçbir maç kolay değil. Kocaelispor olarak sahaya kendi kimliğimizi yansıtırsak yine galip geleceğimizi düşünüyorum.