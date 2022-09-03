Bedirhan Yıldız: Daha iyi olacağım

Kocaelispor’un genç yeteneklerinden Bedirhan Yıldır, her şeyin kendisi için yolunda ilerlediğini ifade etti ve şu düşüncelere yer verdi: Hayalini kurduğum Kocaelispor’da bu aşamaya gelebildiğim için çok mutluyum. Daha fazlası için de çalışmaya devam edeceğim. Gerçekten çalışmayı hiç bırakmadım ve bu günlere geldim şükürler olsun.
KİMLİĞİMİZİ YANSITMALIYIZ
Daha işim bitmedi tabii ki. Hedeflerim daha da ilerisi. Takımda büyüklerimiz biz gençlere çok yardımcı oluyor, hocalarımızla da iletişimimiz çok iyi. Böyle devam edecek inşallah. Kırşehir iyi mücadele eden bir takım. Hiçbir maç kolay değil. Kocaelispor olarak sahaya kendi kimliğimizi yansıtırsak yine galip geleceğimizi düşünüyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.