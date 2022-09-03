Derince’nin rakibi Eses!

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor sezonu ülkemizin köklü kulüplerinden Eskişehirspor maçı ile açıyor. Derince Stadı’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak ve mücadelede Tekirdağ’dan Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. Vartemel geride bıraktığımız Derince’nin Çankaya karşısında elde ettiği 2-0’lık deplasman galibiyetinin de hakemiydi. Derince’de eksik bulunmazken Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz seyircileri önünde sezona 3 puanla başlamak istediklerini ifade etti.