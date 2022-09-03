Darıca, Bayrampaşa’da

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nin ilk haftadaki rakibi Bayrampaşaspor olacak. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Sezon öncesi hayli çalkantılı bir süreçten geçen ve kadro kurmakta zorlanan ve Kocaelispor’un eski yardımcı antrenörlerinden Nazım Gülay’ın çalıştırdığı Darıca temsilcisi ilk haftada sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.