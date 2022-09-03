Taraftar kotası 500’e düştü

Kırşehir’de oynanacak olan Kırşehir Belediyespor maçı için ayrılan kontenjan %5’ten, %15’e (1.125) yükseltilmişti. Ardından Kırşehir Valiliğinin almış olduğu karar doğrultusunda güvenlik önlemi göz önünde bulundurularak Kocaelispor taraftarı için kontenjan 500 kişiye düşürüldü.
OTOBÜSLER ÜCRETSİZ, BİLET 30 LİRA
Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, Kırşehir deplasmanı için bu sayıyı tüm ilçelere bölerek, ilçe temsilcilerinin vermiş olduğu bölgeler için otobüslerini temin etti. Otobüsler ücretsiz olup, bilet fiyatı Kırşehir Belediyespor yönetim kurulunun belirlediği fiyat olan 30 lira olarak açıklandı. Maça gelecek olan tüm taraftarımızın renk bütünlüğü açısından “siyah” renk giyinmeye özen göstermeleri istendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.