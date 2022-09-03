03 Eyl 2022 - 16:23- Spor G: 03 Eyl 2022 - 16:25

Taraftar kotası 500’e düştü

Kırşehir’de oynanacak olan Kırşehir Belediyespor maçı için ayrılan kontenjan %5’ten, %15’e (1.125) yükseltilmişti. Ardından Kırşehir Valiliğinin almı...
Taraftar kotası 500’e düştü mask

Kırşehir’de oynanacak olan Kırşehir Belediyespor maçı için ayrılan kontenjan %5’ten, %15’e (1.125) yükseltilmişti. Ardından Kırşehir Valiliğinin almış olduğu karar doğrultusunda güvenlik önlemi göz önünde bulundurularak Kocaelispor taraftarı için kontenjan 500 kişiye düşürüldü.

 

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ, BİLET 30 LİRA

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, Kırşehir deplasmanı için bu sayıyı tüm ilçelere bölerek, ilçe temsilcilerinin vermiş olduğu bölgeler için otobüslerini temin etti. Otobüsler ücretsiz olup, bilet fiyatı Kırşehir Belediyespor yönetim kurulunun belirlediği fiyat olan 30 lira olarak açıklandı. Maça gelecek olan tüm taraftarımızın renk bütünlüğü açısından “siyah” renk giyinmeye özen göstermeleri istendi.
# Kocaelispor, ardından

03 Eyl 2022 - 16:23 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.978.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Adem Aydemir: Önceliğimiz ligde kalmak mask
Adem Aydemir: Önceliğimiz ligde kalmak
Kocaelispor U-16 son dakika golü ile yenildi “2-1” mask
Kocaelispor U-16 son dakika golü ile yenildi “2-1”
Bizimkilerin ayak tenisinde hedefi Türkiye derecesi mask
Bizimkilerin ayak tenisinde hedefi Türkiye derecesi
Derince’nin rakibi Eses! mask
Derince’nin rakibi Eses!
Darıca, Bayrampaşa’da mask
Darıca, Bayrampaşa’da
Taraftar kotası 500’e düştü mask
Taraftar kotası 500’e düştü
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL