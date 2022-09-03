Taraftar kotası 500’e düştü

Kırşehir’de oynanacak olan Kırşehir Belediyespor maçı için ayrılan kontenjan %5’ten, %15’e (1.125) yükseltilmişti. Ardından Kırşehir Valiliğinin almış olduğu karar doğrultusunda güvenlik önlemi göz önünde bulundurularak Kocaelispor taraftarı için kontenjan 500 kişiye düşürüldü.

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ, BİLET 30 LİRA

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, Kırşehir deplasmanı için bu sayıyı tüm ilçelere bölerek, ilçe temsilcilerinin vermiş olduğu bölgeler için otobüslerini temin etti. Otobüsler ücretsiz olup, bilet fiyatı Kırşehir Belediyespor yönetim kurulunun belirlediği fiyat olan 30 lira olarak açıklandı. Maça gelecek olan tüm taraftarımızın renk bütünlüğü açısından “siyah” renk giyinmeye özen göstermeleri istendi.