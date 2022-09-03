Kocaelispor U-16 takımı Bursaspor Elit U-16 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Bursa Vakıfköy Tesisleri’nde oynanan ve büyük bir çekişme içinde geçen maçı ev sahibi ekip son dakika golü ile 2-1 kazandı. Maçta 1-0 geriye düşen Kocaelispor, Yusuf ile beraberliği bulsa da son anlardaki gole engel olamadı. Teknik Sorumlu Uğur Soykan “İyi bir maç oldu. Bursaspor ile başa baş bir oyun oynandı. Skordan ziyade direncimizi gördük. Bursalı dostlarımıza da bizleri en iyi şekilde konuk ettikleri için teşekkür ederim” dedi.
03 Eyl 2022 - 16:24- Spor Güncelleme: 03 Eyl 2022 - 16:25
Kocaelispor U-16 son dakika golü ile yenildi “2-1”
Kocaelispor U-16 takımı Bursaspor Elit U-16 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Bursa Vakıfköy Tesisleri’nde oynanan ve büyük bir çekişme içinde geçen...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.