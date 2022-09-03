Kocaelispor U-16 son dakika golü ile yenildi “2-1”

Kocaelispor U-16 takımı Bursaspor Elit U-16 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Bursa Vakıfköy Tesisleri’nde oynanan ve büyük bir çekişme içinde geçen maçı ev sahibi ekip son dakika golü ile 2-1 kazandı. Maçta 1-0 geriye düşen Kocaelispor, Yusuf ile beraberliği bulsa da son anlardaki gole engel olamadı. Teknik Sorumlu Uğur Soykan “İyi bir maç oldu. Bursaspor ile başa baş bir oyun oynandı. Skordan ziyade direncimizi gördük. Bursalı dostlarımıza da bizleri en iyi şekilde konuk ettikleri için teşekkür ederim” dedi.