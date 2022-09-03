Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası 2-4 Eylül tarihleri arasında Kütahya’nın Gediz ilçesinde yapılacak. İlimizi Kocaeli'de yapılan müsabakalarda il şampiyonu olan Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü temsil edecek. Yeşil siyahlı ekibimizde Erhan Okur, Kadir Ergin, Yiğithan Kibar, Emir Erol, Onur Gök ve Kadir Pekin mücadele edecek. Sporcularımız hedefi Türkiye derecesi elde etmek ve şehre kupa ile dönmek.
03 Eyl 2022 - 16:24- Spor Güncelleme: 03 Eyl 2022 - 16:25
Bizimkilerin ayak tenisinde hedefi Türkiye derecesi
Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası 2-4 Eylül tarihleri arasında Kütahya’nın Gediz ilçesinde yapıla...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.