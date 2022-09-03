Bizimkilerin ayak tenisinde hedefi Türkiye derecesi

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası 2-4 Eylül tarihleri arasında Kütahya’nın Gediz ilçesinde yapılacak. İlimizi Kocaeli'de yapılan müsabakalarda il şampiyonu olan Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü temsil edecek. Yeşil siyahlı ekibimizde Erhan Okur, Kadir Ergin, Yiğithan Kibar, Emir Erol, Onur Gök ve Kadir Pekin mücadele edecek. Sporcularımız hedefi Türkiye derecesi elde etmek ve şehre kupa ile dönmek.