03 Eyl 2022 - 16:25- Spor G: 03 Eyl 2022 - 16:26

Adem Aydemir: Önceliğimiz ligde kalmak

BAL takımlarımızdan Değirmenderespor’un teknik sorumlusu Adem Aydemir gazetemizin sorularını yanıtladı. Genç antrenör sezon boyunca hadlerini bilerek mücadele edeceklerini ifade etti.  

Adem Aydemir: Önceliğimiz ligde kalmak mask

Güçlü takımlardan oluşan bir grupta yer alacaklarını ifade eden Adem Aydemir şu şekilde konuştu: Sezon öncesi çalışmalarımız iyi gidiyor. İlk etap çalışmalarımıza tesislerimizde başladık. Adaptasyon ve sakatlık önleyici antrenmanlarla başlangıcımızı yaptık. İkinci etap için Eriklitepe’deydik. Takım sabahları tepede akşamları ise taktik çalışmaları için sahaya indi.

 

2 TAKVİYE DAHA YAPACAĞIZ

Grubumuz iddialı takımlardan kurulu. Her maç bizim için final adında geçecek. Bu yüzden haddimizi bilen bir takım olma yolunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Öncelikle ligde kalabilmek için mücadelemizi vereceğiz. Genç bir kadroya sahibiz ve dışarıdan hiç oyuncumuz yok. İzmit, Karamürsel ve Gölcüklü futbolculardan oluşan bir kadro kurduk. Şu an kadromuz 24 futbolcudan oluşuyor. Eksik olan bölgelerimize 1-2 isim daha ekleyip transferi kapatacağız.

 

# bir

03 Eyl 2022 - 16:25 - Spor

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