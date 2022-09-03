Adem Aydemir: Önceliğimiz ligde kalmak

Güçlü takımlardan oluşan bir grupta yer alacaklarını ifade eden Adem Aydemir şu şekilde konuştu: Sezon öncesi çalışmalarımız iyi gidiyor. İlk etap çalışmalarımıza tesislerimizde başladık. Adaptasyon ve sakatlık önleyici antrenmanlarla başlangıcımızı yaptık. İkinci etap için Eriklitepe’deydik. Takım sabahları tepede akşamları ise taktik çalışmaları için sahaya indi.
2 TAKVİYE DAHA YAPACAĞIZ
Grubumuz iddialı takımlardan kurulu. Her maç bizim için final adında geçecek. Bu yüzden haddimizi bilen bir takım olma yolunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Öncelikle ligde kalabilmek için mücadelemizi vereceğiz. Genç bir kadroya sahibiz ve dışarıdan hiç oyuncumuz yok. İzmit, Karamürsel ve Gölcüklü futbolculardan oluşan bir kadro kurduk. Şu an kadromuz 24 futbolcudan oluşuyor. Eksik olan bölgelerimize 1-2 isim daha ekleyip transferi kapatacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.