Körfez, Kırşehir’i çözer!

Kocaelispor sezonun ikinci maçında Kırşehirspor ile deplasmanda karşılaşacak. 7.500 kapasiteli Kırşehir Ahi Stadı’ndaki maç yarın saat 16.30’da başlayacak ve mücadeleyi Trabzon’dan Alpaslan Şen yönetecek. Kocaeli TV’den naklen yayınlanacak olan maçı arkadaşımız Erdem Övüç anlatacak.

ATİLA TURAN VE YİĞİT CANGURU YOK

Sezonun ilk maçında Kırklarelispor’u Okan ve Beykan’ın golleri ile 2-1 mağlup eden Kocaelispor ikinci maçını Kırşehirspor ile oynuyor. Yeşil siyahlılarda Atila ve Yiğit Canguru dışında eksik yok. Maçtan iki gün önce Kırşehir’e giden yeşil siyahlılar şehre 2’de 2 yaparak dönmek istiyor.

TAHMİNİ KADRO

Kocaelispor zorlu maça kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Alpay ya da Diogo, Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ya da Yiğitali, Mehmet Taş, sağda Cem, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan Eken 11’i ile başlaması bekleniyor. Maç saatinde bunaltıcı bir sıcak olacak termometreler 31’i gösterecek. 500 taraftarımızın destek vereceği mücadele saat 16.30’da başlayacak ve Kocaeli TV’den naklen yayınlanacak.

MAÇIN KÜNYESİ

KIRŞEHİRSPOR

KOCAELİSPOR

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Kenan Özcan, Servet Bozkurt

STAT: Kırşehir Ahi

SAAT: 16.30

HAVA: 31 derece açık

YAYIN: Kocaeli TV

KIRŞEHİRSPOR

Burak Yaşar

Enver Yıldız

Ömer Faruk Taş

Fatih Kızılay

Oğulcan Şahin

Fatih Kıran

Ahmet Sun

Zihni Temelci

Savaş Yorulmaz

Hakan Erçelik

Onur Garip

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci

Mehmet Yılmaz

Mehmet Sak

Diogo ya da Alpay

Yalçın Kılınç

Cihat ya da Yiğitali

Mehmet Taş

Beykan Şimşek

Cem Ekinci

Tayfun Aydoğan

Okan Eken