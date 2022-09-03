Körfez, Kırşehir’i çözer!

Kocaelispor sezonun ikinci maçında Kırşehirspor ile deplasmanda karşılaşacak. 7.500 kapasiteli Kırşehir Ahi Stadı’ndaki maç yarın saat 16.30’da başlayacak ve mücadeleyi Trabzon’dan Alpaslan Şen yönetecek. Kocaeli TV’den naklen yayınlanacak olan maçı arkadaşımız Erdem Övüç anlatacak.
ATİLA TURAN VE YİĞİT CANGURU YOK
Sezonun ilk maçında Kırklarelispor’u Okan ve Beykan’ın golleri ile 2-1 mağlup eden Kocaelispor ikinci maçını Kırşehirspor ile oynuyor. Yeşil siyahlılarda Atila ve Yiğit Canguru dışında eksik yok. Maçtan iki gün önce Kırşehir’e giden yeşil siyahlılar şehre 2’de 2 yaparak dönmek istiyor.
TAHMİNİ KADRO
Kocaelispor zorlu maça kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Alpay ya da Diogo, Yalçın, önlerinde Yusuf Cihat ya da Yiğitali, Mehmet Taş, sağda Cem, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride ise Okan Eken 11’i ile başlaması bekleniyor. Maç saatinde bunaltıcı bir sıcak olacak termometreler 31’i gösterecek. 500 taraftarımızın destek vereceği mücadele saat 16.30’da başlayacak ve Kocaeli TV’den naklen yayınlanacak.
MAÇIN KÜNYESİ
KIRŞEHİRSPOR
KOCAELİSPOR
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Kenan Özcan, Servet Bozkurt
STAT: Kırşehir Ahi
SAAT: 16.30
HAVA: 31 derece açık
YAYIN: Kocaeli TV
KIRŞEHİRSPOR
Burak Yaşar
Enver Yıldız
Ömer Faruk Taş
Fatih Kızılay
Oğulcan Şahin
Fatih Kıran
Ahmet Sun
Zihni Temelci
Savaş Yorulmaz
Hakan Erçelik
Onur Garip
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci
Mehmet Yılmaz
Mehmet Sak
Diogo ya da Alpay
Yalçın Kılınç
Cihat ya da Yiğitali
Mehmet Taş
Beykan Şimşek
Cem Ekinci
Tayfun Aydoğan
Okan Eken
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.