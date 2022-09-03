03 Eyl 2022 - 16:29- Gündem G: 03 Eyl 2022 - 16:32

Taş duvar ve korkuluk işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Taş duvar ve korkuluk işi yaptırılacaktır

03 Eyl 2022 - 16:29 - Gündem

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