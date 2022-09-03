Kandıra'da 2153 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 148 Parsel, AKBAL Mahalle/Köy, Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tınlı su tutma kapasitesi yüksek, orta derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup, torografik olarak %0-2 eğimli arazi yapısındadır. taşlılık, tuzluluk ve taban suyu problemi yoktur. taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup 2. sınıf mutlak tarım arazisidir. taşınmazın kadastrol yola cephesi bulunmamakta olup, yerleşime uzak konumdadır.

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