Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Öneriler

Vücudumuzun savunma sistemi olarak bilinen bağışıklık sistemi, zararlı mikroorganizmalarla savaşır. Gün içerisinde durmadan çalışan bağışıklık sistemi, hastalıklardan korunmayı sağlar. Ancak bazı durumlar bağışıklık sistemi zayıflar. Düzenli çalışabilmek için desteğe ihtiyaç duyar. Peki bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler nelerdir?

Yeterli ve Dengeli Beslenme

Bağışıklık sisteminin kompleks bir yapısı vardır. Bu sebeple onu güçlendirebilmek için tek bir yöntemin etkili olması mümkün değildir. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri ise yeterli ve dengeli beslenmektir. Çünkü bağışık sisteminin düzenli çalışabilmesi için yeterli seviyede protein, karbonhidrat, esansiyel yağ asidi almış olmak gereklidir. Her besin maddesinin vücudumuz açısından sağladığı fayda farklıdır.

Sigarayı Bırakmak

Sigara, adeta bağışıklık sistemimizin düşmanıdır. İçerdiği pek çok kimyasal sebebiyle sağlık sistemimizi her açıdan tehlikeye attığını söylemek mümkündür. Bunun doğal sonucu ise sağlıklı çalışmayan bağışıklık sistemidir. Bu sebeple sigara bırakılmalı, bu durum için gerekiyorsa profesyonel destek alınmalıdır.

Düzenli Egzersiz Yapmak

Yaşa ve mevcut hareket durumuna uyarak yapılan egzersiz, sağlığı olumlu etkiler. Kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkma riskini azaltır, tansiyon ve diyabet hastalıklarının kontrol altına alınmasını sağlar. Bunlara bağlı ortaya çıkan ölüm oranını ise düşürür. Bütün bunlar ise bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Yeterli Uyku

Günlük uyunması gereken ideal bir uyku süresi vardır. Bu süre, yetişkinlerde en az 7 saat, çocuklarda ise en az 8-10 saattir. Bebeklerde bu sürenin daha da uzaması muhtemeldir. Ancak uykunun bağışıklık sistemini güçlendirebilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Örneğin, uyku karanlık bir ortamda uyunmalıdır. Bununla birlikte uyku sürecinde telefon ve benzeri elektronik eşyalardan uzak durulmalıdır.

Hijyen Koşullarına Dikkat Etmek

El ve ağız, bakterilerle en fazla temasta olan iki uzuvdur. Dışarıdan alınan zararlı bakterilerin ve maddelerin sağlık üzerinde doğrudan olumsuz etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde, özellikle bu iki uzvun temizliğine dikkat edilmesi gerektiği anlaşılacaktır. Bunun için elleri kuru ya da sıvı sabunla düzenli olarak yıkamak, her gün diş fırçalamaya özen göstermek gereklidir.

Kuruyemiş Tüketmek

Ceviz, fındık gibi kuruyemişlerde yoğun miktarda E vitamini bulunur. E vitamini, antioksidan açısından zengin bir vitamin olarak bilinir. Bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kuruyemiş tüketimine özen göstermek gerekir.

Su Tüketimine Dikkat Etmek

Her gün ideal seviyede su tüketmek de bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Ancak sıvı tüketimi konusunda şuna dikkat etmek gerekir; siyah çay, kahve gibi sıvı besinler su yerine geçmez. Bunlar yerine vücuda doğrudan etkisi olan suyu ya da ıhlamur, rezene gibi bitki çaylarını içmek gerekir.

Bağışıklık Destekleyen Takviyeler

İşlerin en yoğun olduğu zamanlarda, sınav dönemlerinde ve koşturma içerisinde olunan diğer anlarda bunların tamamı için yeterli zaman bulunmaz. Özellikle vitamin, mineral, probiyotik ve kolajen temelli beslenme geri plana atılır. Böyle durumlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için takviye gıdalara başvurulur.

Özellikle probiyotikler, vücudumuzdaki zararlı bakterilerle mücadele eden, enfeksiyonları önleyen ve daha sağlıklı bir bağışıklık sistemi sağlayan dost bakterilerdir. Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi gıdalar aracılığıyla tüketilebilen bu dost bakterilerin aynı zamanda takviyeli gıdalarla alınmaları da mümkündür. Bu sayede hayatın en yoğun olduğu dönemlerde dahi sağlık geri plana atılmayacak, vücuda gerekli önem verilecektir.

Daha fazla bilgi için; https://www.farmakozmetika.com.tr