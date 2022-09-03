MHP'de kazanlar kaynıyor! "Ağır geliyor" diyerek istifa etti

Milliyetçi Hareket Partis ( MHP) Darıca yönetim kurulu üyesi Duyar Akyüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. Akyüz istifa sebebini, "gelinen süreçte Başta İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve İlçe Başkanı Yücel Bektaş ve teşkilatın aleyhine yaptıkları eylem ve söylemlerinin zaten yaralı olan teşkilatın daha da kötüye gittiğini gördük" sözleriyle açıkladı.

"ÇALIŞMAYA ÖZEN GÖSTERDİK"

Akyüz paylaşımının devamında ise şu ifadelere yer verdi; "Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Milliyetçi Hareket Partisi Darıca İlçe Başkanlığında görev değişikliğine giden bir süreç yaşandı. Yaşanan bu sürecin sonunda İlçe Başkanlığı görevi Yücel Bektaş’a tevdi edildi. Yücel Bektaş başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda şahsıma da görev verildi. ‘’Gönüller yapacağız’’ sloganı ile yeni yönetim kurulunda ki arkadaşlarımız ile cansiparene çalışmaya özen gösterdik.

"TEŞKİLATIN DAHA DA KÖTÜYE GİTTİĞİNİ GÖRDÜK"

Yapılan her programın ve organizasyonun içinde olduk. Partimize yeni üyeler kazandırmak, Ülkücü Hareketi anlatmak Cumhur İttifak’ının varoluş sebebini açıklamak için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmalar yaptık. Ülke yangın yerine dönmüş, etrafımız abluka altına alınmışken Milliyetçi Hareketin bu kapsamda neden önemli olduğunu kapı kapı dolaşıp anlatmaya çalıştık. Hiçbir beklentimiz olmadan samimi bir şekilde üstümüze düşen görevimizi ifa etmek için çabaladık. Lakin gelinen süreçte Başta İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve İlçe Başkanı Yücel Bektaş ve teşkilatın aleyhine yaptıkları eylem ve söylemlerinin zaten yaralı olan teşkilatın daha da kötüye gittiğini gördük.

"BU YAPININ İÇİNDE OLMAK ŞAHSIMA AĞIR GELMEYE BAŞLADI"

Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş’ın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye ve Genel Başkan Yardımcımız Celal Adan’a ağza alınmayacak hakaretler ile dolu sosyal medya paylaşımının gereğinin yapılmasını uzun bir süre bekledik. Ancak anladık ki Genel Başkanımızı temsil etmekle yükümlü olan İl Başkanının bu konuyla ilgili bırakın adım atmayı birde İlçe Başkanını savunduğunu üzülerek gördük. Göreve geldiğimiz günden beri hiçbir şekilde istişarede bulunmayan bu yapının içinde olmak artık şahsıma ağır gelmeye başladı. Halis bir şekilde vatana ve milletimize hizmet etmek için bulunduğumuz yapının Belediyede ihaleler için mücadele ettiği gerçekliğini de göz önüne alınca Gönüller kırmaya geldiklerini anladık. 1 yılı geçtiğimiz şu sürede bir arpa boyu yol alamadığımızı, yapmak istediğimiz hizmetlerin teşkilatçılık ve adamcılık oynayanların elinde kuklaya çevirilmesini izlemekten vazgeçtiğimi üzülerek söylüyorum.

"BİR KENARA ÇEKİLMEYE KARAR VERDİM"

Merhum Genel Başkanımız Alpaslan Türkeş’in ‘’ Dava adamı olmanın birinci şartı, dava değil; adamlıktır. Dava öğretilir, adamlık öğretilemez’’ sözünü kendine düstur edinen bir Ülkücü olarak adamlıktan bihaber adamın adamı olanlar ile aynı yolda yürüyemeyeceğimden dolayı halis bir ülkücü olarak bir kenara çekilmeye karar verdim. Bundan dolayı Milliyetçi Hareket Partisin Darıca İlçe Başkanlığı yönetim kurulundan istifa ettiğimi kamuoyunu duyuruyorum. Takdir’i Yüce Türk Milletine bırakıyorum. Saygılarımla."