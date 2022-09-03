Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı kaçacak yer aradı. Bazı cadde ve sokaklarda bir anda yağmur sularının dolması sebebiyle trafik yavaşladı.