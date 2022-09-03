Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı kaçacak yer aradı. Bazı cadde ve sokaklarda bir anda yağmur sularının dolması sebebiyle trafik yavaşladı.
03 Eyl 2022 - 20:25- Asayiş Güncelleme: 03 Eyl 2022 - 20:26
Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından Kocaeli’de aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. 3 dakika boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.