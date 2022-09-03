03 Eyl 2022 - 23:57- Gündem G: 04 Eyl 2022 - 00:00

Talha Kös’ün acı günü

SEKA Park'ın mimarı Talha Kös'ün babası Kenan Kös'e vefat etti
Talha Kös’ün acı günü mask

SEKA Park'ın mimarı Kentsel Tasarımcı Talha Kös'ün babası Kenan Kös (76) yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Tuğba ve Talha Kös’ün babası Kenan Kös'e Habaş'tan emekliydi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Kenan Kös'ün cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Yenicuma Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.
# Talha Kös, Kenan Kös, ardından

03 Eyl 2022 - 23:57 - Gündem

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