04 Eyl 2022 - 10:00- Gündem G: 04 Eyl 2022 - 10:06

Önce yağış, sonra sıcak! Aman hasta olmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre bugün ve yarın yurdun kuzey kısımlarında yağış etkili olacak, yağışların ardından düşen sıcaklıklar yeniden artışa geçerek yaz değerlerine erişecek.

Önce yağış, sonra sıcak! Aman hasta olmayın mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normallerini üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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04 Eyl 2022 - 10:00 - Gündem

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