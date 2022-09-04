04 Eyl 2022 - 10:25- Asayiş G: 04 Eyl 2022 - 10:32

İş insanı Uğur Seçil Çetinkaya toprağa verilecek

İzmit'ten Çanakkale'ye gelen tur otobüsünün kaza yapması sonu hayatını kaybeden İzmitli iş insanı Uğur Seçil Çetinkaya toprağa verilecek.
İş insanı Uğur Seçil Çetinkaya toprağa verilecek mask

İzmit'ten  Çanakkale'ye gelen tur otobüsü Çanakkale’nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür E.’nin idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan  otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi.  Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan evli ve iki çocuk babası İzmit Sanayi Sitesi esnafı  Çetinkaya AKÜ'nün sahibi  Uğur Seçil Çetinkaya (62) hayatını kaybetti. 31  yaralı Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı  Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4 yaralı  ÇOMÜ Araştırma Hastanesi'ne, 5 yaralı ise  Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetinkaya'nın cenazesi bugün ikindi namazını takiben Fevziye Camii'nden kaldırıldıktan sonra Bağçeşme Mezarlığı'na defnedilecek
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04 Eyl 2022 - 10:25 - Asayiş

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