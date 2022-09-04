Hazır beton satın alınacak

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Kocaeli İli Kartepe- Başiskele-İzmit İlçelerinde Yapmış Olduğu Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Hazır Beton Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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