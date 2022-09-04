Bebek doğum seti satın alınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı - Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, bebek doğum setleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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