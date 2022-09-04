04 Eyl 2022 - 11:04- Gündem G: 04 Eyl 2022 - 11:05

Kandıra Sarığazi-Kaynarca arası otoyol görünümüne kavuştu

Büyükşehir, Haziran başında başladığı Kandıra ilçesindeki asfaltlama seferberliğinde beş güzergâhta üstyapı çalışmalarını tamamladı

Kandıra Sarığazi-Kaynarca arası otoyol görünümüne kavuştu mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinde üstyapı atağına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sarığazi-Kaynarca arasındaki yolda asfaltlama çalışmasını tamamlandı. Kandıra ilçesinde Selimköy-Ömerli arası yolla başlanan üstyapı çalışmalarına Ferizli-Köseli, Bollu Kalıncak ile Bozburun-Kanatlar arasındaki yolların asfaltlanması sonrasında Sarığazi-Kaynarca arası yolda asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

SIRADA 4 GÜZERGAH DAHA VAR

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da asfaltsız yol bırakmıyor. Üstyapı çalışmaları Hatipler-Ağva, Tatarahmet, Pirceler-Kıssalar, Goncaaydın-Develi yollarının asfaltlanması ile devam edecek. 330 gün sürmesi planlanan yol yapım işi kapsamında 26 bin 610 ton binder asfalt, 57 bin 140 ton plent miks temel ve 2 bin tonda bakım ve onarım çalışmaları için asfalt kullanılacak.

KONFORLU ULAŞIM AĞI

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da bozuk, deforme olmuş yada stabilize toprak yolları asfaltlayarak ulaşımda kolaylık sağlıyor. Kocaeli’nin önemli yaz turizm merkezlerinden Kandıra’da otoyol görünümüne kavuşan yollar hem tatilcilerin hem de bölge halkının memnuniyetini kazanıyor.

# Kandıra, kaynarca, Sarığazi, ile, Büyükşehir Belediyesi

04 Eyl 2022 - 11:04 - Gündem

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