Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yeni eğitim dönemine 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. KO-MEK, yeni eğitim döneminde kentin her köşesindeki kurumlarıyla eğitimin hizmetinde olmayı sürdürecek. 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplam 359 branşta hizmet verilecek. KO-MEK’in eğitim kadrosu da yeni eğitim döneminde vatandaşlara en iyi ve kaliteli eğitimi verebilmek amacıyla zümre toplantılarını yaparak yıllık planlarını hazırladı. Ayrıca eğiticinin eğitimi ile yeni döneme hazırlanan KO-MEK yeni dönem öncesi eğitmenlere diksiyon ve hitabet, ilk yardım, etkili iletişim teknikleri, iş ve mutlu yaşam, iletişim ve çatışma yöntemi konularında eğitimler verdi. Ayrıca kurs merkezleri de, boya-badana, su ve elektrik aksamlarındaki tadilat çalışmaları elden geçirilerek eğitim alanları iyileştirildi. 17 yıl önce büyük emeklerle kurularak kısa sürede tüm ilçelere yayılan ve artık bir halk üniversitesi olan KO-MEK, 17 yıllık dönemde 12 ilçe 43 kurs merkezinde 359 farklı branşta 752 bin 930 kişiye eğitim vererek bu alanda ilkleri başardı. KO-MEK’te geçtiğimiz dönemde 48 bin 144 kursiyer eğitim alarak mezun oldu.
KO-MEK’te yeni eğitim dönemi 19 Eylül’de başlıyor
Halk Üniversitesi KO-MEK, 12 ilçede 43 kurs merkezi ve 359 farklı branşı ile yeni dönemin kapılarını açıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.