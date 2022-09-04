04 Eyl 2022 - 11:06- Gündem G: 04 Eyl 2022 - 11:07

KO-MEK’te yeni eğitim dönemi 19 Eylül’de başlıyor

Halk Üniversitesi KO-MEK, 12 ilçede 43 kurs merkezi ve 359 farklı branşı ile yeni dönemin kapılarını açıyor.
KO-MEK’te yeni eğitim dönemi 19 Eylül’de başlıyor mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yeni eğitim dönemine 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. KO-MEK, yeni eğitim döneminde kentin her köşesindeki kurumlarıyla eğitimin hizmetinde olmayı sürdürecek. 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplam 359 branşta hizmet verilecek. KO-MEK’in eğitim kadrosu da yeni eğitim döneminde vatandaşlara en iyi ve kaliteli eğitimi verebilmek amacıyla zümre toplantılarını yaparak yıllık planlarını hazırladı. Ayrıca eğiticinin eğitimi ile yeni döneme hazırlanan KO-MEK yeni dönem öncesi eğitmenlere diksiyon ve hitabet, ilk yardım, etkili iletişim teknikleri, iş ve mutlu yaşam, iletişim ve çatışma yöntemi konularında eğitimler verdi. Ayrıca kurs merkezleri de, boya-badana, su ve elektrik aksamlarındaki tadilat çalışmaları elden geçirilerek eğitim alanları iyileştirildi. 17 yıl önce büyük emeklerle kurularak kısa sürede tüm ilçelere yayılan ve artık bir halk üniversitesi olan KO-MEK, 17 yıllık dönemde 12 ilçe 43 kurs merkezinde 359 farklı branşta 752 bin 930 kişiye eğitim vererek bu alanda ilkleri başardı. KO-MEK’te geçtiğimiz dönemde 48 bin 144 kursiyer eğitim alarak mezun oldu.

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04 Eyl 2022 - 11:06 İHA Kocaeli- Gündem

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