Kırsal kalkınmanın sağlanması için çok sayıda projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ağını büyütüyor. Büyükşehirin kırsala yönelik önemli hizmetlerinden biri olan ulaşım seferberliği, 2021 yılında vatandaşların yüzünü güldürdü. Son bir yılda 61 hatta günlük ortalama 3 bin 755, toplamda ise 1 milyon 370 bin 720 yolculuk gerçekleşti. 2022 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 24 yeni hat ilave edilerek toplam hat sayısı 85’ ulaştı. Kırsal bölgelerde toplu taşıma hizmeti çerçevesinde günlük 24 bin 570 kilometre mesafe kat ediliyor. Sefer sayısı ise 527’den 914’e çıkarılarak vatandaşların daha hızlı ulaşım imkanına kavuşması sağlanıyor.
Kırsalda ulaşım ağı büyüyor
Geçtiğimiz yıl kırsal mahallere 1 milyon 370 bin yolcu taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 ilave hatla daha rahat ulaşım imkanı sağlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kartepeli - Darısı akmesenin başıma 2 saatte bir araba var onlarda iğne atsan yere düşmez cinsten
Taksi - Büyükşehir ukome Taksiciler taş yesin sizde mutlu olun sandık geliyor sandık
Sarfil - Güzel bı gelişme ancak şu ukome şehrin nerdeyse göbeğinde olan Köseköy tepecige saat 20:00 dan sonra da zahmet edip bı araç koysa.Heekes aynı saat dilimini içeren bı işte çalışmıyor.Evimize gidebilmek için farklı hatlara binip bı dünya yol yuruyoruz.Ukomeyi aradığımızda ise veril n cevap belli.Kou ile ortaklaşa belirlendi.Acaba bu belirlemeleri yaparken saygıdeğer yöneticiler zahmet edip bu güzergahı gezdi mi..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.