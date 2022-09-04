Akaryakıt fiyatına zam ifşa oldu

Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle gündemden düşmüyor. Motorine zam üstüne zam geldikten sonra iki gün önce benzin ile birlikte dev indirim gelmişti. Benzine 1 lira 51 kuruş, motorin fiyatına ise 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı. Benzin ve motorin fiyatı arasındaki fark tarihi seviyelere çıkarken akaryakıt fiyatlarına gizli zam yapıldığı ortaya çıktı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre “katkılı” olarak adlandırılan benzin ve motorin fiyatında sessiz-sedasız fiyatlar artırıldı. Normal benzin ve motorin arasında 2-3 kuruş düzeyinde bulunan fiyat farkı, benzinde 7 kuruşa, motorinde 5 kuruşa kadar çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), önceki yıllarda bu farka yüksek olduğu için müdahale etmiş, aradaki farkın 2-3 kuruşa kadar düşmesini sağlamıştı. Normal benzinin litresi 18 TL 79 kuruş, katkılı benzinin litresi 18 TL 86 kuruş. Normal motorinin litresi 24 TL 57 kuruş, katkılı motorinin litresi 24 TL 62 kuruşa yükseldi.

69 KURUŞ

Kaynaklar Merkez Bankası'nın izlediği faiz politikasına bağlı olarak dolar kurunun hızla yükselmesi nedeniyle peş peşe zam geldiğini anımsattı. Kaynaklar “Dağıtım şirketleri de payları artırmak için belli aralıklarla hem benzine hem de motorine birer ikişer kuruş zam yapıyor. Diğer yandan da katkılı ve normal ürün arasındaki fiyat farkını açtılar" ifadelerini kullandı. Öte yandan daha yeni indirime gidilen benzin ve motorinde gelecek hafta zam bekleniyor. 5 Eylül 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı tarafında 56 kuruş, motorin fiyatı tarafında ise 69 kuruş artış beklentisi var. (Durum)