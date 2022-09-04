Rumeli Türkleri helva şenliğinde buluştu  

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Geleneksel 20’inci Helva Şenliği, 29 Ağustos tarihinde başladı. 1 hafta sürecek olan şenlik 4 Eylül tarihinde Doğu Kışla Park Alanı’nda gerçekleşecek konserler ile sona erecek. Geleneksel 20’nci Helva Şenliği kapsamında BELSA Plaza önünde vatandaşlara helva ikram edildi.

PROGRAMA GENİŞ KATILIM

Helva dağıtımına İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Helva dağıtımı öncesi davul, zurna eşliğinde halay çekildi.

“HELVA BEREKETİN SEMBOLÜ”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, “Helva, Türk örf ve adetinde çok kıymetli, birleştirici, bereketin, birliğin sembolü bir yemeğimizdir. Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğimizin düzenlediği helva şenliğinin 20’incisini kutluyoruz. Emek verip katkı sunan değerli İzmitlilere de teşekkür ediyorum” dedi.

HELVANIN ÖNEMİ BÜYÜK

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, “Helva bugüne kadar Türk geleneğinde düğün ve cenazelerde yapılıyordu. Yani mutlu ve hüzünlü olduğumuz günlerde yapılıyordu. Bir de ortak özelliği, helva yapılırken komşular malzemeleri ortaklaşa getiriyordu. Bu da birliği ve beraberliği temsil ediyordu. Bu yüzden şenliğimize helva şenliği adını verdik. Helva bizim için çok önemli. Katıldığınız için teşekkür ediyorum”

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 20 yıldır bıkmadan, usanmadan kardeşliğin, bereketin, sevginin sembolü olan helvayı yapıp paylaşıyorlar. Bu şenliğe imkan sağlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.