04 Eyl 2022 - 15:22- Gündem G: 04 Eyl 2022 - 15:24

Yenidoğan Serdar’da nostalji rüzgarı esti    

Büyükşehir tarafından Yenidoğan Serdar’da düzenlenen 14. Yaz Şenliği etkinliğinde Yeşilçam Vokal Grubu nostaljik şarkılarla eğlence dolu anlar yaşattı  

Yenidoğan Serdar’da nostalji rüzgarı esti     mask
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz boyunca düzenlenen Yaz Şenliği etkinliğinin 14’üncüsü Yenidoğan Serdar Mahalle’sinde gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından “Hayta İsmail” lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve ''Bacaksız'' lakaplı Tuncay Akça'nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Yeşilçam’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek dinleyenlere nostalji yaşattı. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilçam’ın emektarlarının mutlulukları gözlerinden okundu. Şenlik alanında kendilerini bekleyen katılımcılarla da buluşan Yeşilçam Vokal Grubu, çocuklar başta olmak üzere herkesle bol bol fotoğraf çektirdi. Düzenlenen şenlikte sahne alan Yeşilçam Vokal Grubu vatandaşlara unutamayacakları bir gün yaşattı.

 

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04 Eyl 2022 - 15:22 - Gündem

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