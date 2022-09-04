Odun ve kömür kış öncesi daha da zamlanacak

Doğalgaza gelen yüksek zamların ardından kömür ve odun fiyatları da zamdan nasibini aldı. Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda arz-talep dengesizliği, dolar kurunun yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artış kömür ve odun fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz sezon sonunda tonu 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişen yerli kömür 4 bin 800 liradan satılıyor. Yerli kömür geçtiğimiz yıl Eylül ayında tonu 1400 liradan alıcı buluyordu. 5 bin lira bandından satılan ithal kömür ise 6 bin lira bandında satılıyor. İthal kömür geçtiğimiz sene eylül ayında 2 bin 200 liradan satılıyordu. Odun fiyatları büyük zamlardan nasibini aldı. Geçtiğimiz sezon 1.200 lirada sezonu kapatan odun bugün 2 bin 200 liradan satılıyor.

“DAHA DA ARTMASI YAKINDIR”

Geçtiğimiz sezondan bu yana piyasada yukarı yönlü bir hareketlilik olduğunu ifade eden İmamoğulları Mahrukat, Madencilik, Nakliyat, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Şirketi İşletmecisi Recep Baştürk, “Kömür ve odun sezonun bitişinden itibaren piyasada yukarı yönlü bir hareketlenme oldu. Daha da artması yakındır. Dolar 18’in altına inmişti ama tekrar aynı seviyeye yükseldi. Kömürcüler OSB’nin kentimizden taşınması da ilimizdeki kömür fiyatlarını olumsuz etkiler. Edirne tarafından gelecek kömürde nakliye masrafı olacak, bu durumda da kömür fiyatlarını arttıracak. Yerli kömür fiyatları geçen sezona oranla arttı. Geçtiğimiz sezonda günümüze yüzde 100 arttı” dedi.

“MAZOT ZAMMI ETKİLEYECEK”

Bir ton kömürün 4 bin 800 liraya dayandığını ifade eden Baştürk, “Geçen sezonu 2 bin 500 liradan kapatmıştık. Yerli kömürü İzmit’te getirmekle ilgili sıkıntı var. Devlet fon kömürü altında yerli kömürü dağıtmaya başladığından bu yana yerli kömür de bulamıyoruz. Bayilere yerli kömür kotası var. Daha yeni yeni kömürler gelmeye başladı o da zamlı geliyor. Yerli ile ithal kömür arasındaki fiyat farkı bin lira civarına dayandı. Vatandaş ithal kömürü tercih ediyor. Son zamanlarda tekrar mazota zam geldi bu da yerli kömürü etkileyecek” ifadelerini kullandı.

“SANAYİ DURMUŞTU”

Kış sezonunda doğalgazın akıbetinin belli olmadığını belirten Baştürk, “BOTAŞ doğalgaz tedarikinde kullanmak için kredi arayışında. Almanya kış için sinyal veriyor. Ülkemiz doğalgaz krizi olmaması için geçtiğimiz sene sanayi durduruldu. Bu sene hane halkını etkileyecek duruma gelir mi bilemiyoruz. Ülkemizde kömürde sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Devletin bunu nasıl yönlendirdiği bilmiyoruz. Özel sektörün de fırsatçılığı çok. Biz tüketiciye ulaştıran son evreyiz sınırı bizden öncekilere geliyor” şeklinde konuştu.

“DENETİMDE ZAAFİYET VAR”

Ülkemizde çok kaliteli kömürlerin olduğunu, ancak bu kömürlerin bölgemize gelmediğini ifade eden Baştürk, “Manisa Soma’da Kısrakdere Kömürü var. Zonguldak'a Kok Kömürü var. Bunların tozu bile çok değerli ama bu bölgeye gelmiyor. Yakacak anlamında biz kendimize yeteriz ama maalesef bizi ithal kömüre devlet mahkum bırakıyor. Hep zararlı algı oluşturuyorlar. İthal kömürün daha çevre dostu olduğunu söyleyen para baronları var. Kömürde de ithale bağlı hale getirildik. Kendi kaynaklarımız bize yeter. Sürekli maliyetler artırılıyor. Bir dönem kendi yerli kömürümüzü sattırmadılar resmen. Devletin de belediyelerin de denetimlerde ciddi zaafları var.

“PİYASADA HAREKETLİLİK YOK”

Ne kadar özelleştirme ve dışa bağımlılığına olursak enflasyon o kadar yükseliyor. Ağustos ayındayız. Bu ay, insanların yakıt ihtiyaçlarını karşıladığı dönemler. Şuan o hareketlilik yok. Aralık ocak aylarında daha da zamlanacak. Kömür firmaları Gebze’den taşınmadan önce ürün aldık. Hala 2 ay önceki fiyatta kömür satıyoruz hala gerekli rağbet yok. Vatandaş enflasyonun farkında değil. Hala rehavet içerisinde, ama piyasalar öyle değil.

“VATANDAŞ TEDARİKLERİNİ YAPSIN”

Yerli kömüre yüzde yüz. İthal kömüre ise yüzde 15 zam geldi. Ama önümüzdeki aylarda yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam olacak. Sobaların kurulması ile birlikte tonu 10 bin 12 bin lira olmasını bekliyoruz. Bir an evvel vatandaş kömürlerini almalı yoksa sezon sonunda daha da zam gelecek. İnsanların tedariklerini yapması gerekiyor. Tahminlerimize göre vatandaşların anormal zamlarla karşılaşmaması için tedariklerini yapsın. Artık bazı şeyleri biz bile ön göremiyoruz. Eskiden aylık dönemler cüzi zamlar söz konusuydu. Şimdilerde ise aynı gün içerisinde 2 kere zam geldiğine şahit oluyoruz. Kış sezonunda ne olacağını kestirmiyoruz” şeklinde konuştu.