“Moğol istilasından daha kötü dönemdeyiz”

Saadet Partisi İl Divan Toplantısı önceki gün SP Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya, İl Başkanı Zafer Mutlu, İl Sorumlusu Sinan Ejderoğlu, İl Müfettişi Dursun Ali Atmaca, İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, Büyükşehir ve ilçe meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partililerin yoğun katılımıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

HAVUZ MEDYASI

Toplantıda konuşan SP İl Başkanı Zafer Mutlu şunları söyledi; “Son zamanlarda ülkemiz çeşitli ifşalar ile karşı karşıya geliyor, havuz medya ise bunu görmezden geliyor. 3. sınıf ülkelerde bu belgeler ortaya çıksa, yer yerinden oynar, ama bizim ülkemizde cumhurbaşkanımız iyi, ama etrafı kötü algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün bu yolsuzlukların bu bozuk ekonomi bu dar boğaz, dış politikada tutarsızlığın bir sorumlusu varsa da cumhurbaşkanın kendisidir diye düşünüyorum.

MOĞOL İSTİLASI

Belki de Moğol istilasından sonra en kötü istilayı bu dönemde yaşıyor Türkiye. İktidar bütün kötülüklerini başkalarına bütün iyilikleri kendilerine yontmaya çalışıyor. Bir de kalkıp ‘Ya bu memlekette işsizlik mi var, nerde bu işsizlik.’ diyen sırça köşklerde yaşayan, yanındaki danışmanlarından vatandaşın ne yaşadığını emeklilerin ne yaşadığını işsizlerin ne yaşadığı, özel sektörde çalışan özellikle öğretmen kardeşlerimizin ne yaşadığını nerden bilecek yanındaki danışmanlarının ne olduğunu zaten görüyoruz. Ülkenin ne durumda olduğunu bilmeyen bir idareci var karşımızda.

HARAMİ DÜZEN

Zafere doğru adım adım ilerliyoruz. Bu harami düzeni yıkmak için gayret ediyoruz. Saadet Partisinin gayretli dirayetli duruşu olmasaydı, iktidarın gidiyor oluşunu konuşuyor olmazdık. Saadet Partisi’nin olduğu yerde adaletsizlik haksızlık olmaz. Saadet Partisi buna izin vermez. 50 yıldır hiç duruşumuzdan taviz vermedik elhamdülillah.”