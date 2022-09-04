Kırşehirspor FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Kocaelispor sezonun ikinci maçında Kırşehirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek 7.500 kapasiteli Kırşehir Ahi Stadı’ndaki maç başladı. Maçı Trabzon’dan Alpaslan Şen yönetiyor.
1' Maça Kocaelispor başladı.
15' Kocaelispor’da kullanılan köşe vuruşuna Alpay yükseldi. Vuruşunda top kaleye yöneldi. Okan son dokunuşu yapmak istedi ancak savunma araya girerek topu kornere attı.
22' GOOOOOOOOL
Beykan’ın arka direğe gönderdiği ortaya Cem mükemmel bir kafa vuruşu yaptı. Kocaelispor bu golle 1-0 öne geçti.
25' Kocaelispor ileride baskıyla kazandığı topta, Beykan faule maruz kaldı. Serbest vuruşta Tayfun'un içeriye yaptığı ortaya Yalçın vurdu top kalenin sağından dışarı çıktı.
33' Rakibin geliştirdiği atakta Alpay yerde kaldı. Bir kısım futbolcular topun durmasını beklerken, Gökhan kendisine gelen topu Beykan'a gönderdi. Beykan'ın tek başına topu durdurmamasına sinirlenen Enver Yıldız ile Beykan arasında gerilim yaşandı. Iki futbolcu da sarı kart gördü.
45' İlk yarıya 4 dakika ilave edildi
Dk. 45+3: Soldan Beykan'ın yaptığı ortaya çok güzel yükselen Cem, güzel de bir vuruş yaptı. Kaleci topu çok güzel bir noktada karşıladı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.
İlk yarı 0-1 sona erdi
KIRŞEHİRSPOR İLK 11
53. KADEM BURAK YAŞAR
4. ENVER YILDIZ
8. ZİHNİ TEMELCİ
10. SAVAŞ YORULMAZ
11. ONUR GARİP
12. ÖMER FARUK TAŞ
19. FATİH KIRAN
20. HAKAN ERÇELİK
40. OĞULCAN ŞAHİN
70. AHMET SUN
77. FATİH KIZILAY
Yedekler
38.BERKE KAYA
5. SİNAN ALTINEL
7. DOĞACAN DİKER
9. KUBİLAY SERBEST
45. MERT KORKMAZ
23. HACI MUSTAFA KARABULUT
29. ALİ KILIÇ
30. EMRE DEMİR
66. FURKAN MIZRAK
15. AHMET ÜNER
Teknik Sorumlu
SİNAN ÖZDOĞAN
KOCAELİSPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
4. ALPAY ÇELEBİ
6. MEHMET TAŞ
7. CEM EKİNCİ
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
20. MEHMET SAK
32. MEHMET YILMAZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
80. BEYKAN ŞİMŞEK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
11. HAZARHAN KARACA
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
22. BEDİRHAN YILDIZ
23. YAĞIZ GÜL
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
77. SAMED ALİ KAYA
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
MAÇIN KÜNYESİ
KIRŞEHİR AHİ - KIRŞEHİR
4.09.2022 - 16:30
ALPASLAN ŞEN(Hakem)
KENAN ÖZCAN(1. Yardımcı Hakem)
SERVET BOZKURT(2. Yardımcı Hakem)
SİNAN DERECİ(Dördüncü Hakem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.