Kırşehirspor FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Kocaelispor sezonun ikinci maçında Kırşehirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek 7.500 kapasiteli Kırşehir Ahi Stadı’ndaki maç başladı. Maçı Trabzon’dan Alpaslan Şen yönetiyor.

1' Maça Kocaelispor başladı.

15' Kocaelispor’da kullanılan köşe vuruşuna Alpay yükseldi. Vuruşunda top kaleye yöneldi. Okan son dokunuşu yapmak istedi ancak savunma araya girerek topu kornere attı.

22' GOOOOOOOOL

Beykan’ın arka direğe gönderdiği ortaya Cem mükemmel bir kafa vuruşu yaptı. Kocaelispor bu golle 1-0 öne geçti.

25' Kocaelispor ileride baskıyla kazandığı topta, Beykan faule maruz kaldı. Serbest vuruşta Tayfun'un içeriye yaptığı ortaya Yalçın vurdu top kalenin sağından dışarı çıktı.

33' Rakibin geliştirdiği atakta Alpay yerde kaldı. Bir kısım futbolcular topun durmasını beklerken, Gökhan kendisine gelen topu Beykan'a gönderdi. Beykan'ın tek başına topu durdurmamasına sinirlenen Enver Yıldız ile Beykan arasında gerilim yaşandı. Iki futbolcu da sarı kart gördü.

45' İlk yarıya 4 dakika ilave edildi

Dk. 45+3: Soldan Beykan'ın yaptığı ortaya çok güzel yükselen Cem, güzel de bir vuruş yaptı. Kaleci topu çok güzel bir noktada karşıladı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

İlk yarı 0-1 sona erdi

KIRŞEHİRSPOR İLK 11

53. KADEM BURAK YAŞAR

4. ENVER YILDIZ

8. ZİHNİ TEMELCİ

10. SAVAŞ YORULMAZ

11. ONUR GARİP

12. ÖMER FARUK TAŞ

19. FATİH KIRAN

20. HAKAN ERÇELİK

40. OĞULCAN ŞAHİN

70. AHMET SUN

77. FATİH KIZILAY

Yedekler

38.BERKE KAYA

5. SİNAN ALTINEL

7. DOĞACAN DİKER

9. KUBİLAY SERBEST

45. MERT KORKMAZ

23. HACI MUSTAFA KARABULUT

29. ALİ KILIÇ

30. EMRE DEMİR

66. FURKAN MIZRAK

15. AHMET ÜNER

Teknik Sorumlu

SİNAN ÖZDOĞAN

KOCAELİSPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

3. YALÇIN KILINÇ

4. ALPAY ÇELEBİ

6. MEHMET TAŞ

7. CEM EKİNCİ

9. OKAN EKEN

10. TAYFUN AYDOĞAN

20. MEHMET SAK

32. MEHMET YILMAZ

41. YİĞİTALİ BAYRAK

80. BEYKAN ŞİMŞEK

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

11. HAZARHAN KARACA

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

22. BEDİRHAN YILDIZ

23. YAĞIZ GÜL

45. MESUT CAN TUNALI

48. MERTAN CANER ÖZTÜRK

77. SAMED ALİ KAYA

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

MAÇIN KÜNYESİ

KIRŞEHİR AHİ - KIRŞEHİR

4.09.2022 - 16:30

ALPASLAN ŞEN(Hakem)

KENAN ÖZCAN(1. Yardımcı Hakem)

SERVET BOZKURT(2. Yardımcı Hakem)

SİNAN DERECİ(Dördüncü Hakem)