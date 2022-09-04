Sivaslılar, memleket özlemi giderdi  

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından kentte yaşayan Sivaslılar “Gardaşlık Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi. Kartepe Seka Kamp Alanı’nda düzenlenen etkinlikte Sivaslılar, Ayaz Aydın şarkılarıyla halaylar çekerek, birlik ve beraberliklerini coşkuyla kutladı.

BİRLİK VE BERABERLİK

Gardaşlık Buluşması etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkanvekili Çakmak, programda yaptığı konuşmada kardeşlik, neşe, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Başkanvekili Çakmak, halay çekip oyun havalarına eşlik ederek Sivaslıların eğlencesine ortak oldu.

MEŞHUR SİVAS KÖFTESİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da “Gardaşlar Buluşması” etkinliğine katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte yöresel ürünlerin satışı yapılırken, sürpriz hediyeler ve çocuklar için oyun grupları oluşturuldu. Meşhur Sivas köftesinin de ikram edildiği etkinlikte, Sivaslılar Ayaz Aydın konseri ile keyifli zaman geçirdiler.

KÜLTÜREL DEĞERLER

Seka Kamp Mesire Alanı’nda yapılan etkinlikte Sivaslı hemşerileriyle hasret gideren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepe’de sizlerle bir araya gelmek çok güzel. Ülkemizin her yeri çok güzeldir. Bugün memleketin yiğit adamları için buradayız. Allah sizlerden razı olsun. Kocaeli’de belediyeler olarak her zaman sizlerle birlikteyiz. Siz yeter ki kültürümüzü yaşatmaya devam edin. Unutturmamamız gereken örf ve adetlerimiz var. Bunlara birlikte sahip çıkıyoruz” dedi.