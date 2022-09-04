Kocaeli BİLNET’in YKS gururu  

Öğrencilerinin her türlü yaşam kalitesine ulaşmalarını hedef olarak belirleyen Kocaeli Bilnet Okulları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) açıldığı yıldan itibaren her yıl Türkiye derecelerine imza atıyor. Kocaeli Bilnet Okulları’nda bu yıl da TYT Türkiye 422, AYT SAY Türkiye 438’si olan Kocaeli Bilnet Fen Lisesi öğrencisi İdil Yakay’a ve AYT EA Türkiye 830.’su olan Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Filiz’e Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol ve Lise Müdür Yardımcısı Tülay Aydoğmuş tarafından plaket ve hediyeleri takdim edildi. Korkmaz konuşmasında, “Öğrencilerimizin için her geçen sene bir adım daha ileriye gitmesini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.