Kocaeli BİLNET’in YKS gururu  

Öğrencilerinin her türlü yaşam kalitesine ulaşmalarını hedef olarak belirleyen Kocaeli Bilnet Okulları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) açıldığı yıldan itibaren her yıl Türkiye derecelerine imza atıyor. Kocaeli Bilnet Okulları’nda bu yıl da TYT Türkiye 422, AYT SAY Türkiye 438’si olan Kocaeli Bilnet Fen Lisesi öğrencisi İdil Yakay’a ve AYT EA Türkiye 830.’su olan Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Filiz’e Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol ve Lise Müdür Yardımcısı Tülay Aydoğmuş tarafından plaket ve hediyeleri takdim edildi. Korkmaz konuşmasında, “Öğrencilerimizin için her geçen sene bir adım daha ileriye gitmesini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir” dedi.