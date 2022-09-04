Mustafa Kandıralı ekolü konservatuarda yaşayacak

Türkiye’nin geleneksel klarnet alanında yetiştirdiği en önemli virtüözlerinden Kandıra doğumlu merhum Mustafa Kandıralı’nın adı ve ekolü Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda yaşayacak. Mustafa Kandıralı’nın aynı zamanda yeğeni olan ve klarnet camiasında Kandıralı ekolünü devam ettiren Türkan Kandıralı, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın eğitim kadrosunda yer alacak. Büyük usta, konservatuarda sol klarnet derslerine girecek. Türkan Kandıralı’nın Büyükşehir Konservatuarda ders verecek olması öğrenciler için önemli bir şans olurken, merhum Mustafa Kandıralı’nın tarzını da gelecek nesillere taşıyacak.

EN ÖVÜNÜLECEK TEKLİF

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Ailesi’ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkan Kandıralı, “Hayatımda aldığım en övünülecek tekliflerden biri oldu. Klarnetin dünyada duyulmamış ses tonlarını amcam merhum Mustafa Kandıralı ve ben biliyorum. Tüm bu bilgi birikimini ve Kandıralı ekolünü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda genç nesillere, öğrencilerime aktarmaya çalışacağım. Bana bu fırsatı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.

BU AY DERSLERE BAŞLAYACAK

Türkan Kandıralı, Büyükşehir Belediye Konservatuarı’ndaki derslerine eylül ayı itibariyle başlayacak. Üstat Kandıralı haftada bir gün geleceğin klarnet virtüözlerini yetiştirecek. Türkan Kandıralı’nın Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda ders verecek olması, sanat çevrelerinin yanı sıra konservatuvar öğrencileri ve velileri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

KANDIRA KLARNET GECESİ

Türkan Kandıralı’nın Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ile gönül bağı geçtiğimiz günlerde Kandıra’da yapılan Klarnet Gecesi’nde atıldı. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın simgesi klarneti düzenlediği muhteşem bir gece ile dünyaya tanıttı. Klarnetin Türkiye’deki en önemli isimleri Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik ve Ergün Şenlendirici aynı sahnede bir araya gelerek klarnete adeta nefese oldu. Sanatçılar seslendirdikleri eserlerle, aynı zamanda Kandıra’nın yetiştirdiği merhum Mustafa Kandıralı’yı da anmış oldu.

KAYITLAR 7-13 EYLÜL’DE

Büyükşehir Belediye Konservatuarının sınavları, 3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilirken konservatuarın yeni eğitim dönemi kayıtları ise 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin hakları yedek öğrencilere geçecek. Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda yeni eğitim dönemi 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.