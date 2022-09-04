1 kişinin öldüğü 54 kişinin yaralandığı kazadan yeni gelişme!

Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İzmit’ten Çanakkale'ye gelen Özgür E. idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 54 kişi yaralanırken, yolcu olarak bulunan Çetinkaya AKÜ A.Ş'nin sagibi Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybetti.
TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı’nca gözaltına alınan otobüs şoförü Özgür E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 54 kişinin yaralandığı kazada 45 yaralı taburcu olurken, Gülcan Uzun (61), Erdoğan Çınar (67), Nurcihan Eşlik (69), Ayşe Dinç (66), Serpil Dinç (68), Hayriye Sönmez (64) Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde, Münire Yazıcı (56), Nuran Doğru (70), Dilek Nogay Kanmaz (51) ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam eden hastaların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.