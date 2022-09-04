1 kişinin öldüğü 54 kişinin yaralandığı kazadan yeni gelişme!

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Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İzmit’ten Çanakkale'ye gelen Özgür E. idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 54 kişi yaralanırken, yolcu olarak bulunan Çetinkaya AKÜ A.Ş'nin sagibi Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybetti.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı’nca gözaltına alınan otobüs şoförü Özgür E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 54 kişinin yaralandığı kazada 45 yaralı taburcu olurken, Gülcan Uzun (61), Erdoğan Çınar (67), Nurcihan Eşlik (69), Ayşe Dinç (66), Serpil Dinç (68), Hayriye Sönmez (64) Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde, Münire Yazıcı (56), Nuran Doğru (70), Dilek Nogay Kanmaz (51) ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam eden hastaların durumunun iyi olduğu öğrenildi.