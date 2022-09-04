04 Eyl 2022 - 16:05- Ekonomi G: 04 Eyl 2022 - 16:07

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Çalışmanın detaylarının bu ayın başlarında tamamlanması bekleniyor. Tasarının ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.  

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor mask

Kamudaki sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro çalışmalarında mesai hızlandı. TRT Haber'e göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Meselenin çözümü için formüller üzerinde çalışmalar sürüyor. Çalışmanın eylül ayının ilk haftalarında tamamlanması bekleniyor. Peki sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışma kimleri kapsayacak?

SENDİKALARLA GÖRÜŞÜLECEK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuyla ilgili şunları söyledi: "Kamuda var olan 568 bin 368 sözleşmeli personelin kimlerin kapsama alınacağına dair bir ifadeyi şimdiden kullanmak çok kolay değil. Bu konuda sosyal taraflarla, sendikalarla görüşmeler olacak. Bakanlığın yapmış olduğu çalışma şekillenecek. Kapsamın çalışanları tatmin edecek bir noktada olacağını düşünüyorum. Sözleşmeli personel olma tarihiyle ilgili sınır olabilir. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamudan kadroya geçişte şartlar da netleşecek.
# bir, Ankara

04 Eyl 2022 - 16:05 - Ekonomi

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