Gençlere yazılım eğitimi daveti

Ücretsiz online eğitimin sunulacağı programa son başvuru 27 Eylül’de. Bilgisayar bilimleri, bilgisayar-yazılım mühendisliği, yönetim bilişim, elektrik- elektronik mühendisliği, haberleşme-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik, istatistik bölümlerinden mezun olan veya Ocak 2023’te mezun olacaklar arasından seçilenler kabul edilecek.