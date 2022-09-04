04 Eyl 2022 - 16:06- Ekonomi G: 04 Eyl 2022 - 16:07

Gençlere yazılım eğitimi daveti

VakıfBank yazılım kariyeri hedefleyen gençleri, 29 Ekim-11 Aralık’ta gerçekleşecek VakıfBank iOS Swift Bootcamp 2022’ye davet ediyor

Gençlere yazılım eğitimi daveti mask

Ücretsiz online eğitimin sunulacağı programa son başvuru 27 Eylül’de. Bilgisayar bilimleri, bilgisayar-yazılım mühendisliği, yönetim bilişim, elektrik- elektronik mühendisliği, haberleşme-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik, istatistik bölümlerinden mezun olan veya Ocak 2023’te mezun olacaklar arasından seçilenler kabul edilecek.
# elektronik, elektrik

04 Eyl 2022 - 16:06 - Ekonomi

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