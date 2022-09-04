Araç fiyatlarında düşüş!

6+6 düzenlemesi ikinci el otomobillerin fiyatlarına olumlu etki ediyor. Peki şu an araç almanın zamanı mı? Fiyatlar daha fazla düşer mi? İşte detaylar...

KRİTİK TARİH 15 EYLÜL!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel: "Yüzde 5-7 gibi bir gerileme meydana geldi. 6+6’dan çok yaz sezonunun gelmesi, ÖTV ile ilgili yapılan açıklamalar tüketicide bir beklenti oluşturmuştu. 6+6 genelgesi de yayınlanınca piyasanın duraksadığı gözlemlemeye başlandı. Buna bağlı olarak fiyatlarda yüzde 5-7 arasında bir gerileme meydana geldi. Bu geçici bir süredir. Bizim tavsiyemiz bu süre içerisinde tüketicinin araba alım ihtiyaçlarını bir an önce karşılamasıdır.

ENERJİ MALİYETLERİ

Evet sıfır araç ve ikinci el araçlar için bir alım tavsiyesi veriyoruz. Önümüzdeki günlerde sıfır araçlarla alakalı bu tedarikteki sıkıntı devam edecek. Bunun üzerine enerji maliyetlerinde ciddi bir artış bekleniyor. Bunları üst üste koyduğumuzda görüntü sıfır araçların tekrar yükseleceği işaretini veriyor. Sıfır araçlar yükseliş ikinci el araç fiyatları da yükselmekte. Bu durağanlıkta tüketicilere tavsiyemiz araç amaları yönündedir.

YAZ SEZONUNUN SONU

Eylül ayından sonra tekrar araç fiyatları yükselişe geçebilir. Onun için 15 Eylül’e kadar bu durağanlıktan tüketicinin faydalanmasını tavsiye ediyoruz. 500 bin liralık araçta 25-30 bin lira civarında indirim oldu." Otomotiv Sektörü Temsilcisi Göksel Erkoyucu ise şu ifadeleri kullandı: "Karardan sonra bizim dış yatırımcı diye adlandırdığımız insanlar 6 bin km normal sıfıra göre değer kaybı yarattığı için beklenenin daha altında fiyatla araçlarını elden çıkarmak istediler. Yüzde 5-10 gibi indirimler piyasada var. Fiyatlar düştü demekten ziyade normalleşmeye başladı desek daha doğru olur.

PİYASADA GERİLEME

Bu işin sonucunda bir maliyeti var. Kar beklentisi düşüş sağlıyor. Maliyetin altında fiyat olmayacak. Sıfır km araç yokluğu hala devam ediyor. Eylül’ün 15’inden itibaren piyasanın hareketleneceğini düşünüyoruz. Fiyatların stabil derecede kalıp belki biraz da yükselmeye devam edebileceğini düşünüyoruz. 6 bin km bir fiyat indirimi getirdi ama arzdaki sıkıntı hala devam ediyor. Her ay yüzde 2-5 diliminde sıfır km araçlara zam geliyor. Bununda bir karşılığı olacaktır. Bizim hepimizin beklediği şu piyasanın stabil hale gelmesini hepimiz istiyoruz.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ

Şu an özellikle nihai tüketici dediğimiz binici kesimin beklemesini gerektirecek durum yok. Bir dönem ÖTV indirimi gelecek mi diye bir söylem vardı. Maliye Bakanı böyle bir beklentiniz olmasın diye açıkladı. 6+6 düzenlemesi bir etkileşim yaptı ama kimse zararına arabasını vermek istemeyecektir. Şu an yaşanan durum nihai tüketici için bir alım fırsatı olabilir.

KREDİ VEREN BANKALAR

Maliye Bakanımız en son açıkladığı karşılık ayırmayla alakalı bankalara yaptırımı vardı. Bankalar zaten faizlerini geriye çekmeye başladılar. Banka ismi veremeyeceğim tabi. 2.79’luk faiz oranı 2.15’lere kadar düştü. Bunun etkilerini görebiliyoruz. Bankalarda şöyle bir sıkıntı var evet oranlar düştü ama bir kısıtlama var. Bu açıkça söylenmese de 2.15’ten biz veriyoruz. 1 milyon lira, 500 bin lira veriyoruz diye bir kısıtlama var."