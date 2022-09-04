Oktay Gürdal: Manisa FK’da formayı alacağım    

Hisareynspor’da yetişen, Gölcükspor ve Kocaelispor alt yapıları ile Kullar 1975’te forma giydikten sonra 2. Lig takımlarından Vanspor’a transfer olan Oktay Gürdal, kırmızı siyahlı kulüpte son derece başarılı maçlara imza atmıştı. 2002 İzmit doğumlu Manisalı kurmayların dikkatini çekti ve 1. Lig ekibi Oktay’ı 3 yıllığına renklerine bağladı.

ÇOK İYİ KARŞILANDIM

Oktay yeni takımındaki ilk açıklamasını yaptı. Manisa’da çok iyi karşılandığını belirten yetenekli futbolcu şu şekilde konuştu: Manisa’daki takım arkadaşlarım, ağabeylerim, hocalarım ve yönetimim beni çok samimi şekilde karşıladı. Açıkçası ben de bu kadarını beklemiyordum. Tesislerde kalıyorum ve kendimi oldukça huzurlu ve mutlu hissediyorum.

1. LİG’DE CİDDİ KALİTE SIKINTISI VAR

Ligler arasında uçurum olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Futbolda belli bir planın ve iyi bir sistemin varsa, sen de bu sistem içinde görevini iyi yapmaya gayret edersen zorlanmazsın. 1. Lig’de sezon yeni başladı. Topu taca atmaya gerek yok. Şu an ligin kaliteli olduğunu sanmıyorum. İlerleyen haftalarda şekil değişebilir ancak şu an için 1. Lig’deki kalitede ciddi sıkıntı görüyorum.

FORMAYI ALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Kocaelispor süreci ile fazla bir şey konuşmak istemiyorum. O dönemdeki hocamızın (Selahaddin Dinçel) gözüne girememişim demek ki. Vanspor’da kendimi bulduğumu düşünüyorum. Manisa’daki başkanımız, idarecilerimiz ve Levent hocamız sağ olsunlar 1. Lig’de bana forma giyme şansı tanıdı. Formanın asılı olduğunu biliyorum ve o formayı almak, Manisa FK’ya faydalı olmak için elimden ne gelirse yapacağım.

KUZENİM İSTEDİĞİ İÇİN 50’Yİ GİYECEĞİM

Sezon öncesi fazla hazırlık yapamadım. Takımla çalışmalara çıkıyorum ancak bireysel olarak da eksiklerimi kapatmaya gayret ediyorum. Tempomu bulduktan sonra, hocam da formayı verirse takımıma faydalı olmak ve o formayı bırakmamak için var gücümle çalışacağım. Geçen sezon Van’da 41’i giymek istedim, Uğur Can ağabey giyiyordu. Kuzenim 50’yi giy dedi ve bana şans getirdi. Bu yıl da Manisa’da 50’yi giyeceğim.

İSA İLE “DÜŞMEYECEĞİZ” DEDİK… OLMADI

Ben İzmitliyim. Kocaelispor’un benim için ne kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yok. Rakip olabiliriz. Bu başka bir şey… Ekmeğimi yediğim kulübüm için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimi beni tanıyanlar bilir. Geçen sezon 1. Lig’den nasıl düştüğü konusunda hiçbir fikrim yok. Şaşkınlığımı uzun süre üzerimden atamadım. Vanspor’dayken her maçını izledim. Hatta İsa ile birlikte Van’daki futbolcularla iddialaştık. İsa ile “Düşmeyeceğiz, göreceksiniz” dedik. Ancak olmadı… Çok yazık oldu.

HEDEFİM MİLLİ TAKIM VE AVRUPA

Hedeflerim tabii ki var. Öncelikli olarak Manisa Futbol Kulübü ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Allah nasip ederse çıtayı her zaman yukarılara taşımak adına gecemi gündüzüme katıp çalışacağım. Hayalimde Milli formayı giymek ve Avrupa’ya gitmek var. Ben çalışacağım ve Allah’a dua edeceğim.

NEDEN OLMASIN Kİ

Kocaelispor’dan ayrılan bazı genç arkadaşlarım takımı kötülüyor, başarılı olmasını bile istemiyor. Bu bize has bir durum değil. Genel olarak ülkenin böyle bir futbol anlayışsızlığı var. Ben bu düşüncede kesinlikle olamam. Çünkü hocalar, başkanlar, futbolcular gelir geçer, Kocaelispor ya da kulüpler baki kalır. Yarın neden şehrimin takımı ile yollarım kesişmesin ki?

KEREM ABİ İLE GURUR DUYUYORUM

Kerem Aktürkoğlu ağabeyimle ile aynı takımda, Hisareynspor’da yetiştim. Onunla gurur duyuyorum. Kocaeli’yi çok iyi temsil ediyor. İnanıyorum ki gollerini atmaya devam edecek, hem Türk futbolu hem de Milli takımımız Kerem ağabeyimden yıllarca yararlanacak. Kendi adıma da gelişmeye, öğrenmeye devam ediyorum. Bu güne kadar üzerimde emeği olan, Hisareynspor’daki hocalarım başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ederim.