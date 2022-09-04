04 Eyl 2022 - 16:16- Spor G: 04 Eyl 2022 - 16:17

Süper Amatör Lig’de gruplar belli oldu  

Son yılların en heyecanlı ve çekişmeli sezonuna hazırlanan Süper Amatör Lig’de gruplar belirlendi. Hasan Doğan Amatörevi KASKF Toplantı Salonu’ndaki...
Süper Amatör Lig’de gruplar belli oldu   mask

Son yılların en heyecanlı ve çekişmeli sezonuna hazırlanan Süper Amatör Lig’de gruplar belirlendi. Hasan Doğan Amatörevi KASKF Toplantı Salonu’ndaki kura çekimi sonucu A Grubu’nda 13, B Grubu’nda ise 14 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak olan takımlar Play-Off’a yükselecek, son 3’er takım ise 1. Amatör Lig’e düşecek. Bu ligde sezon 24-25 Eylül’de başlayacak.

 

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU

1 DERİNCE SIRRIPAŞA

2 KÖSEKÖY ATEŞ SPOR

3 ÇAYIROVASPOR

4 SEKA DOĞAN

5 BAĞDATSPOR

6 ÇINARLISPOR

7 BAŞİSKELE DAMLAR

8 DİLOVASI BELEDİYE

9 KARAMÜRSELSPOR

10 BEYLİKBAĞISPOR

11 ARS.ORG.SANAYİ

12 BEKİRDERESPOR

13 ALİKAHYASPOR

 

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU

1 BAŞİSKELE BELEDİYE

2 İHSANİYESPOR

3 DARICA KÜLTÜR VE MARTI

4 ÇAYIROVA MENDERES

5 KOCAELİ GÜNEŞSPOR

6 MERTSPOR

7 GÜLTEPESPOR

8 DOĞANTEPESPOR

9 DİLİSKELESİSPOR

10  HEREKE YILDIZ SP

11 HİSAREYNSPOR

12 DERİNCESPOR.

13 ARSLANBEY GB.

14 SUADİYESPOR

 

# Süper Amatör Lig, Başiskele

04 Eyl 2022 - 16:16 - Spor

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