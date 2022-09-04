Süper Amatör Lig’de gruplar belli oldu  

Son yılların en heyecanlı ve çekişmeli sezonuna hazırlanan Süper Amatör Lig’de gruplar belirlendi. Hasan Doğan Amatörevi KASKF Toplantı Salonu’ndaki kura çekimi sonucu A Grubu’nda 13, B Grubu’nda ise 14 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak olan takımlar Play-Off’a yükselecek, son 3’er takım ise 1. Amatör Lig’e düşecek. Bu ligde sezon 24-25 Eylül’de başlayacak.

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU

1 DERİNCE SIRRIPAŞA

2 KÖSEKÖY ATEŞ SPOR

3 ÇAYIROVASPOR

4 SEKA DOĞAN

5 BAĞDATSPOR

6 ÇINARLISPOR

7 BAŞİSKELE DAMLAR

8 DİLOVASI BELEDİYE

9 KARAMÜRSELSPOR

10 BEYLİKBAĞISPOR

11 ARS.ORG.SANAYİ

12 BEKİRDERESPOR

13 ALİKAHYASPOR

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU

1 BAŞİSKELE BELEDİYE

2 İHSANİYESPOR

3 DARICA KÜLTÜR VE MARTI

4 ÇAYIROVA MENDERES

5 KOCAELİ GÜNEŞSPOR

6 MERTSPOR

7 GÜLTEPESPOR

8 DOĞANTEPESPOR

9 DİLİSKELESİSPOR

10 HEREKE YILDIZ SP

11 HİSAREYNSPOR

12 DERİNCESPOR.

13 ARSLANBEY GB.

14 SUADİYESPOR