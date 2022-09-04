Süper Amatör Lig’de gruplar belli oldu  

Son yılların en heyecanlı ve çekişmeli sezonuna hazırlanan Süper Amatör Lig’de gruplar belirlendi. Hasan Doğan Amatörevi KASKF Toplantı Salonu’ndaki kura çekimi sonucu A Grubu’nda 13, B Grubu’nda ise 14 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak olan takımlar Play-Off’a yükselecek, son 3’er takım ise 1. Amatör Lig’e düşecek. Bu ligde sezon 24-25 Eylül’de başlayacak.
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU
1 DERİNCE SIRRIPAŞA
2 KÖSEKÖY ATEŞ SPOR
3 ÇAYIROVASPOR
4 SEKA DOĞAN
5 BAĞDATSPOR
6 ÇINARLISPOR
7 BAŞİSKELE DAMLAR
8 DİLOVASI BELEDİYE
9 KARAMÜRSELSPOR
10 BEYLİKBAĞISPOR
11 ARS.ORG.SANAYİ
12 BEKİRDERESPOR
13 ALİKAHYASPOR
SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU
1 BAŞİSKELE BELEDİYE
2 İHSANİYESPOR
3 DARICA KÜLTÜR VE MARTI
4 ÇAYIROVA MENDERES
5 KOCAELİ GÜNEŞSPOR
6 MERTSPOR
7 GÜLTEPESPOR
8 DOĞANTEPESPOR
9 DİLİSKELESİSPOR
10 HEREKE YILDIZ SP
11 HİSAREYNSPOR
12 DERİNCESPOR.
13 ARSLANBEY GB.
14 SUADİYESPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.