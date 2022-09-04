1.Amatör Lig’de 38     takım 4 gruba dağıldı    

Gruplarında 2 ve 3. sıradaki 8 takım Play-Off maçlarına çıkacak ve eleme maçlarının ardından iki takım daha adlarını üst lige yazdıracak. Son 2 sıradaki toplam 8 takım ise 2. Amatör Lig’e düşecek. Bu arada D Grubu’nda yer alan Gebze Beşköy’ün adı Gebze Anibal olarak değişirken, Büyükderbentspor da yeni sezona A takım düzeyine katılmadı. Kırmızı beyazlılar alt yapıya ağırlık verecek.

1.AMATÖR LİG A GRUBU

1 ACISU BELEDİYE

2 İZMİT GB.

3 GÖLCÜK İDMANYURDU

4 KÖRFEZ GB.

5 ÇAYIROVA FATİH

6 YAVUZSPOR

7 BAHÇECİKSPOR

8 KARTEPE BELEDİYE

9 İZMİT YENİMAHALLE

10 DARICASPOR

1.AMATÖR LİG B GRUBU

1 ÇERKEŞLİSPOR

2 MAŞUKİYESPOR

3 DARICA TÜRKELİ

4 KÖRFEZ ESEN

5 BAĞÇEŞME

6 EŞMESPOR

7 ANADOLU 1071

8 DERİNCE GB.

9 İZMİT SELANİK

10 KAVAKLI SPOR

1.AMATÖR LİG C GRUBU

1 KANDIRA GB.

2 YENİYAL BARBAROS

3 ÇUBUKLU BALA

4 KARATEPE GB.

5 GÖLCÜK ÇİFTLİK

6 YAZLIKSPOR

7 BEYLİKBAĞI KARADENİZ

8 DERİNCE BİRLİK

9 UZUNTARLA BELEDİYE

1.AMATÖR LİG D GRUBU

1 HEREKE GENÇLİK

2 İZMİT ERENLER

3 BAŞARANSPOR

4 GEBZE ANİBAL

5 OSMANLI 41

6 TAVŞANCILSPOR

7 ÇAMÇUKURSPOR

8 KULLARSPOR

9 ŞİRİNSPOR