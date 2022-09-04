1.Amatör Lig’de 38     takım 4 gruba dağıldı    

Gruplarında 2 ve 3. sıradaki 8 takım Play-Off maçlarına çıkacak ve eleme maçlarının ardından iki takım daha adlarını üst lige yazdıracak. Son 2 sıradaki toplam 8 takım ise 2. Amatör Lig’e düşecek. Bu arada D Grubu’nda yer alan Gebze Beşköy’ün adı Gebze Anibal olarak değişirken, Büyükderbentspor da yeni sezona A takım düzeyine katılmadı. Kırmızı beyazlılar alt yapıya ağırlık verecek.
1.AMATÖR LİG A GRUBU
1 ACISU BELEDİYE
2 İZMİT GB.
3 GÖLCÜK İDMANYURDU
4 KÖRFEZ GB.
5 ÇAYIROVA FATİH
6 YAVUZSPOR
7 BAHÇECİKSPOR
8 KARTEPE BELEDİYE
9 İZMİT YENİMAHALLE
10 DARICASPOR
1.AMATÖR LİG B GRUBU
1 ÇERKEŞLİSPOR
2 MAŞUKİYESPOR
3 DARICA TÜRKELİ
4 KÖRFEZ ESEN
5 BAĞÇEŞME
6 EŞMESPOR
7 ANADOLU 1071
8 DERİNCE GB.
9 İZMİT SELANİK
10 KAVAKLI SPOR
1.AMATÖR LİG C GRUBU
1 KANDIRA GB.
2 YENİYAL BARBAROS
3 ÇUBUKLU BALA
4 KARATEPE GB.
5 GÖLCÜK ÇİFTLİK
6 YAZLIKSPOR
7 BEYLİKBAĞI KARADENİZ
8 DERİNCE BİRLİK
9 UZUNTARLA BELEDİYE
1.AMATÖR LİG D GRUBU
1 HEREKE GENÇLİK
2 İZMİT ERENLER
3 BAŞARANSPOR
4 GEBZE ANİBAL
5 OSMANLI 41
6 TAVŞANCILSPOR
7 ÇAMÇUKURSPOR
8 KULLARSPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.